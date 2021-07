TP.HCM kích hoạt 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ

Từ 0h ngày 9/7, TP.HCM kích hoạt 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực cửa ngõ để kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra, vào địa bàn.

Ngày 8/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký công văn khẩn về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h ngày 9/7.

Lãnh đạo thành phố giao Công an TP.HCM chủ trì các đơn vị, lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) thiết lập 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 giám sát người và phương tiện ra vào địa bàn.

Nhà chức trách đề nghị các đơn vị, lực lượng phối hợp, để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

12 chốt phòng, chống dịch Covid-19 của TP.HCM được thiết lập tại:

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây (điểm quay đầu nút giao An Phú);

Đường dẫn Tân Tạo - Chợ Đệm;

Trần Văn Giàu (cầu Đôi giáp Long An);

Quốc lộ 1A (ngã 4 Ba Làng, giáp Long An);

Quốc lộ 22 (đường Xuyên Á, quốc lộ 22 giáp Tây Ninh);

Quốc lộ 13 (cầu Vĩnh Bình, giáp Bình Dương);

Quốc lộ 1A (chân Cầu vượt Sóng Thần, giáp Bình Dương);

Quốc lộ 1K (giáp Bình Dương); quốc lộ 50 (giáp Long An);

Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh); cầu Đồng Nai.

TP.HCM dừng vận tải hành khách công cộng bằng ôtô (trừ trường hợp có lý do công vụ, đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, hàng hóa...). Hoạt động vận tải bằng môtô gồm xe dùng phần mềm ứng dụng công nghệ và xe ôm cũng phải tạm dừng. Các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận tải hành khách công cộng (trừ các bến Cần Giờ - Cần Giuộc, Cần Thạnh - Thạnh An và Thạnh An - Thiềng Liềng) cũng được yêu cầu tạm dừng.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều tối 7/7, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong công bố áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn TP.HCM trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7.

Đây là lần thứ 4 TP.HCM thay đổi, kéo dài biện pháp giãn cách xã hội. Thành phố đã trải qua 2 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 31/5 đến hết 18/6; từ 19/6 đến nay, thành phố áp dụng Chỉ thị 10.

Từ ngày 27/4 đến tối 8/7, TP.HCM ghi nhận 9.066 ca mắc Covid-19 mới.