TP.HCM khôi phục nhiều tuyến buýt nối Đồng Nai

4 tuyến buýt từ các Bến xe miền Tây, miền Đông, An Sương, An Lạc đến Biên Hòa vừa được khôi phục hoạt động để phục vụ người dân đi lại giữa TP.HCM - Đồng Nai.

4 tuyến buýt nối TP.HCM - Đồng Nai sẽ hoạt động từ 24/12. Ảnh: Thư Trần.

Sáng 22/12 Sở Giao thông Vận tải TP.HCM và Đồng Nai công bố khôi phục 4 tuyến buýt 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 nối 2 địa phương, đưa vào hoạt động từ 24/12.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai nhận định sự kiện đánh dấu sự thay đổi tích cực của hệ thống xe buýt giữa TP.HCM và các địa phương liền kề, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu đi lại của số đông hành khách.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cũng cho biết các tuyến buýt liên tỉnh này giúp tăng cường kết nối TP.HCM với các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo đề án "Tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2021-2030", thành phố sẽ mở rộng mạng lưới xe buýt, đảm bảo kết nối đến các vùng đô thị, đầu mối giao thông, hoàn thiện các dự án có khối lượng vận tải lớn như metro, xe buýt nhanh.

Trong đó, tuyến 60-1 (Bến xe miền Tây - Biên Hoà) dài 62 km, chuyến sớm nhất xuất bến từ 4h45 và rời bến trễ nhất vào 18h30; giá vé 40.000 đồng/khách, mỗi chặng dao động từ 7.000 đồng đến 30.000 đồng.

Lộ trình đi và ngược lại: Bến xe miền Tây - Kinh Dương Vương - vòng xoay An Lạc - quốc lộ 1 - Khu du lịch Suối Tiên - ngã tư Vũng Tàu - xa lộ Hà Nội - Đồng Khởi - Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.

Giá vé xe buýt 4 tuyến từ TP.HCM đến Biên Hòa dao động từ 7.000 đồng đến 45.000 đồng theo chặng. Ảnh: Thư Trần.

Tuyến 60-3 (Bến xe miền Đông - Khu công nghiệp Nhơn Trạch) dài 58,5 km, xuất bến sớm nhất vào 5h và rời bến trễ nhất lúc 18h; giá vé 45.000 đồng/khách; mỗi chặng dao động 7.000-30.000 đồng/khách.

Lộ trình đi và ngược lại: Bến xe miền Đông (cũ) - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - ngã tư Hàng Xanh - Điện Biên Phủ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - ngã tư Vũng Tàu - quốc lộ 51 - Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Tuyến buýt 60-5 (Bến xe An Sương - Biên Hoà) dài 37,4 km, xuất bến sớm nhất vào 5h và rời bến trễ nhất lúc 18h; giá vé 30.000 đồng/khách; mỗi chặng dao động 7.000-30.000 đồng/khách.

Lộ trình đi và về: Bến xe An Sương - quốc lộ 22 - quốc lộ 1 - đường vòng cầu vượt Gò Dưa - cầu vượt Gò Dưa - tỉnh lộ 43 - tỉnh lộ 743B - Lý Thường Kiệt - Nguyễn An Ninh - tỉnh lộ 743B - Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Văn Diệu - Bùi Hữu Nghĩa - Nguyễn Ái Quốc - cầu Hóa An - Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.

Tuyến buýt 60-7 (Tân Phú - Biên Hòa) dài 47 km, xuất bến sớm nhất vào 5h và rời bến trễ nhất lúc 18h; giá vé 40.000 đồng/khách; mỗi chặng dao động 7.000-30.000 đồng/khách.

Lộ trình đi và ngược lại: Bến xe buýt Tân Phú - đường Trường Chinh - Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Trường Sơn - Hồng Hà - Bạch Đằng - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - quốc lộ 52 - quốc lộ 1A (quay đầu tại vòng xoay Tam Hiệp) - quốc lộ 1A - đường Vũ Hồng Phô - Trần Quốc Toản - Phạm Văn Thuận - Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.

Riêng học sinh, sinh viên được hỗ trợ với giá vé 5.000 đồng/khách ở toàn bộ tuyến kể trên.

Bên cạnh đó, hành khách đi các tuyến buýt này được miễn phí hành lý dưới 10 kg, đối với hành lý trên 10 kg, mỗi phần chiếm chỗ bằng chỗ đứng sẽ trả thêm một lượt vé tương ứng.