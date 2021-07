TP.HCM khó có thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

UBND TP.HCM chính thức có văn bản đề xuất với Bộ GD&ĐT đặc cách xét tốt nghiệp cho thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 trên địa bàn do khó có thể tổ chức thi đợt 2.

Thành phố thống kê có 3.234 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2. Tuy nhiên, TP.HCM đang thực hiện Chỉ thị 16 với nhiều biện pháp siết chặt hơn đến hết ngày 1/8.

Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 mới đều trên 3.000 ca/ngày. UBND TP.HCM đánh giá từ nay đến lúc thi đợt 2 (ngày 5-8/8), dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp.

"Do đó, việc tổ chức thi đợt 2 là khó có thể thực hiện, không tạo được tâm lý an toàn cho phụ huynh và cả thí sinh; khó thực hiện toàn diện việc vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa đáp ứng yêu cầu nghiêm túc khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh", văn bản nêu.

UBND TP.HCM đánh giá thành phố khó tổ chức thi đợt 2. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2, UBND TP.HCM đề xuất Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Căn cứ khoản 1, 2, điều 37, thông tư số 15 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT có quy định cụ thể về việc xét đặc cách cho trường hợp đặc biệt gồm "trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi".

Thành phố cho rằng các trường hợp thi đợt 2 có thể căn cứ theo điều kiện đặc biệt của toàn thành phố hiện nay để xem xét đặc cách cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 và có đăng ký thi đợt 2.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đợt 2, thành phố đề xuất với Bộ GD&ĐT yêu cầu ĐH Quốc gia TP.HCM và các trường đại học, các trường có tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non triển khai bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực; sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển đối với các thí sinh được xét đặc cách trong đợt thi thứ 2.