TP.HCM hứng mưa diện rộng trong 5 ngày

Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Ngày 29/5, Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao, phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm phổ biến 55-65%. Hà Nội không mưa, ngày nắng nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.