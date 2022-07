TP.HCM hoàn tất chi trả tiền nhà trọ cho người lao động trong tháng 8

Tính đến ngày 28/7, TP.HCM còn 4 quận, huyện chưa giải ngân kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là quận 6, 11, 12 và huyện Nhà Bè.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.HCM thông báo tính đến ngày 28/7 đã có 18 quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện giải ngân kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tổng kinh phí đã giải ngân là 72,98 tỷ đồng , chiếm 4,1% so với số đã phê duyệt. Trong đó, các địa phương đã chi trả cho 2.723 doanh nghiệp (chiếm 3,5% so với dự kiến) và 138.344 người lao động (chiếm 12,6% so với dự kiến).

Tuy nhiên, còn 4 địa phương chưa thực hiện giải ngân xong là quận 6, 11, 12 và huyện Nhà Bè.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức đã có quyết định chi hỗ trợ cho 6.856 doanh nghiệp, 216.950 người lao động với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng ( chiếm 6,4% trên tổng số 1,7 tỷ đồng ) được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở LĐTBXH cũng đã tiếp nhận hồ sơ của 20.359 doanh nghiệp và 494.627 người lao động. Còn hơn 57.200 doanh nghiệp và 603.000 lao động tại các địa phương chưa nộp hồ sơ.

Sở LĐTBXH kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức nhanh chóng thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện giải ngân kinh phí đến hết ngày 30/8. Trong đó, đến hết ngày 15/8 là hạn ngưng nhận tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Đồng thời, các địa phương cần cập nhật liên tục tiến độ phê duyệt quyết định chi hỗ trợ cho doanh nghiệp trên hệ thống nhập liệu hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; tích cực vận động chủ doanh nghiệp nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.