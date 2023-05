TP.HCM, Hà Nội xanh mát trở lại trên ảnh vệ tinh

Các hệ thống vệ tinh thời tiết cho thấy nhiệt độ TP.HCM, Hà Nội đã giảm mạnh so với đợt nóng tháng 4. Khu vực Hà Nội chuyển sang màu xanh.

Trong tháng 4, nhiều khu vực châu Á bao gồm Thái Lan, Myanmar, Lào và Việt Nam trải qua đợt nắng nóng với kỷ lục nhiệt độ cao, theo The Guardian. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh ở miền Bắc, Trung bộ và mưa ở miền Nam đã giúp nhiều tỉnh, thành giảm nhiệt, hình ảnh qua vệ tinh nhiệt xanh trở lại.

Tại Việt Nam, vệ tinh của Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung châu Âu (ECMWF) cho thấy trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 nhiều khu vực có nhiệt độ cao hơn đến 5 độ C, có nơi nóng hơn 9,7 độ C so với trung bình.

Trong đợt nóng, nhiều tỉnh thành đã ghi nhận mức nhiệt cao trên 41 độ C, chẳng hạn như Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Kỷ lục nhiệt độ cao của Việt Nam đã được thiết lập ngày 6/5 khi nhiệt độ ở một thị trấn ở Thanh Hóa lên tới 44,1 độ C. Hàng chục thành phố khác của Việt Nam cũng phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ theo từng địa điểm, theo nhà khí hậu học Maximiliano Herrera. Kỷ lục này duy trì được một ngày, cho đến khi kỷ lục mới được xác lập ở một huyện ở Nghệ An, khi nhiệt độ lên đến 44,2 độ C trong ngày 7/5.

Trong đợt nóng cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nhiều khu vực của Việt Nam nóng kỷ lục, ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực chuyển sang màu đỏ và đen thể hiện mức nhiệt khoảng 40 độ C. Ảnh: Weatherbell.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 7/5 và ngày 8/5, một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Tương tự, từ ngày 8/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác tập trung vào chiều và tối.

Dự báo thời hạn 10 ngày của cơ quan này cho biết Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác từ 11-14/5. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa ngày 11-13/5 và 18-19/5. Trong vài ngày tới, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực chỉ lên đến 32 độ C.

Accuweather dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ đã chuyển mát với nhiệt độ dao động 22-26 độ C kèm theo mưa dông, âm u, duy trì đến khoảng ngày 13/5. Sau đó, khu vực tiếp tục bước vào đợt nắng nóng mới.

Theo dữ liệu từ ECMWF, nhiệt độ của Ấn Độ và khu vực châu Á ngày 9/5 (phải) đã giảm so với tuần cuối tháng 4. Ảnh: Weatherbell.

Châu Á vừa trải qua “tháng 4 nóng nhất”, theo Wang Jingyu, Viện Giáo dục Quốc gia Singapore. Chuyên gia cho rằng nguyên nhân là hiện tượng El Nino sắp quay trở lại, làm cho lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo có khả năng cao, 80%, hiện tượng này sẽ xuất hiện vào tháng 10 năm nay, và có 60% xuất hiện trong tháng 7.

Trong đợt nắng nóng, Malaysia ghi nhận một ca tử vong khi nhiệt độ lên tới 45 độ C ở một số quận. Lào ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,7 độ C ở Luang Prabang. Nhiệt độ ở Myanmar lên tới khoảng 45 độ C. Thái Lan ghi nhận nhiệt độ lên đến 42 độ C ở thủ đô, kết hợp với độ ẩm, nhiệt độ cảm nhận lên đến 52 độ C ở một số khu vực.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng đợt nắng nóng tháng 4 là dấu hiệu cho các đợt sóng nhiệt tàn khốc hơn vào mùa hè này do cả El Nino và biến đổi khí hậu.