TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng lọt top thành phố tốt nhất Đông Nam Á

Giải thưởng Asia’s Best Awards 2022 của tạp chí Travel & Leisure công bố 3 thành phố của Việt Nam nằm trong top 10 thành phố tốt nhất ở Đông Nam Á.

Tạp chí Travel & Leisure phiên bản Đông Nam Á mới đây vừa công bố giải thưởng Asia’s Best Awards 2022. Ở hạng mục thành phố hàng đầu Đông Nam Á (Best cities in Southeast Asia), Việt Nam có ba điểm đến nằm trong top 10.

Trong đó, Đà Nẵng xếp vị trí thứ ba, Hà Nội thứ năm và TP.HCM thứ tám.

TP.HCM đứng vị trí thứ tám trong hạng mục Best cities in Southeast Asia của giải thưởng Asia’s Best Awards 2022. Ảnh: Tron Le.

Thái Lan có 2 đại diện là Bangkok và Chiang Mai. Thủ đô Bangkok được bình chọn là thành phố tốt nhất Đông Nam Á năm nay. Travel & Leisure cho biết đây là một trong những thành phố được các du khách ghé thăm nhiều nhất trên thế giới.

Ngoài ra, Asia’s Best Awards còn vinh danh Côn Đảo và Phú Quốc trong top 10 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á (Best islands in Southeast Asia). Trong đó, Phú Quốc đứng thứ tư và Côn Đảo xếp hạng mười.

Travel & Leisure Đông Nam Á nhận xét: “Việt Nam đang ngày càng phát triển, ít ai nghĩ rằng quốc gia này có thể mở cửa du lịch được như hiện nay sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Du khách đến Việt Nam không phải cách ly và xét nghiệm khi nhập cảnh. Hãy nghĩ đến món phở và cà phê sữa đá tại Việt Nam trong lúc cân nhắc về những giải thưởng khác".