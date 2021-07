TP.HCM ghi nhận 464 bệnh nhân Covid-19 trong ngày 1/7

Theo bản tin 18h của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 246 ca mắc mới tại 10 tỉnh, thành. 407 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19.

Các ca mắc Covid-19 trong nước được ghi nhận tại các tỉnh, thành:

Phú Yên: 8 ca mắc mới được ghi nhận trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

Bắc Ninh: 2 bệnh nhân Covid-19 cũng được phát hiện trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

Hà Tĩnh: 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30/6 và được phát hiện trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

An Giang: 5 ca mắc mới đều là F1, đã được cách ly trước đó.

Đà Nẵng: 3 ca mắc mới là các trường hợp được phát hiện trong khu cách ly và vùng phong tỏa.





Bắc Giang: Bệnh nhân là nữ, 48 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Người này từng tiếp xúc gần F0 và có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 1/7.

Quảng Ngãi: 9 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

Tiền Giang: 22 ca mắc mới được ghi nhận trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

Bình Dương: Trong 42 ca mắc mới, 15 trường hợp liên quan công ty tại TP Thủ Dầu Một, 13 người từ công ty tại TP Thuận an, 7 ca ở khu nhà trọ Nhi Đồng 1, 3 người từ công ty tại TP Bình Dương, 4 trường hợp đang tiếp tục được điều tra dịch tễ.

TP.HCM: 105 ca mắc được phát hiện trong khu cách ly và vùng đã phong tỏa, 47 trường hợp còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Trong ngày 1/7, Việt Nam ghi nhận 713 ca mắc mới. Trong đó, 20 ca nhập cảnh tại Tây Ninh (12), An Giang (3), Kiên Giang (2), Đà Nẵng (2), Hà Nội (1).

693 ca còn lại được ghi nhận trong nước tại TP.HCM (464), Bình Dương (90), Tiền Giang (38), Long An (28), Phú Yên (26), Hưng Yên (11), Quảng Ngãi (9), Bắc Giang (5), Hà Tĩnh (5), An Giang (5), Nghệ An (3), Bắc Ninh (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (1), Bình Phước (1), Đồng Tháp (1).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 15.758 ca ghi nhận trong nước và 1.818 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 14.188. Trong đó, 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Từ ngày 27/4 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam và lan ra 50 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM đang là điểm nóng khi vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới và chưa có dấu hiệu được kiểm soát.

Sở Y tế TP.HCM cũng thông tin tính từ ngày 18/5 (thời điểm Bệnh viện Vinmec Central Park phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên) đến nay, 459 bệnh nhân dương tính với nCoV được phát hiện tại nhiều bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố.

Cơ quan này dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.