TP.HCM đồng ý cho học sinh xã đảo Thạnh An tới trường

Sau nhiều lần trì hoãn, UBND TP.HCM đã chấp thuận kế hoạch cho học sinh xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) đi học trực tiếp.

Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về việc tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho phép UBND huyện Cần Giờ tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp trên địa bàn xã Thạnh An đối với một số khối lớp thuộc các trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An.

Sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM, ngành y tế và UBND huyện Cần Giờ hoàn chỉnh và thống nhất kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ quyết định cụ thể thời gian cho học sinh đi học.

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị đến trường trực tiếp hồi đầu tháng 10. Ảnh: HB.

Kế hoạch đón học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 của hai trường Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An tới trường trực tiếp được UBND huyện Cần Giờ đề xuất từ cuối tháng 9 nhưng bị trì hoãn nhiều lần do chưa được thành phố chấp thuận.

Ngày 11/10, Thường trực UBND TP.HCM đã có buổi họp với Sở GD&ĐT, Sở Y tế và huyện Cần Giờ về việc cho học sinh xã đảo Thạnh An trở lại trường. Thành phố yêu cầu huyện và các sở ngành liên quan nghiên cứu phương án cho học sinh đi học trực tiếp hoàn toàn thay vì 50% thời lượng học trực tiếp, 50% học trực tuyến như các trường đề xuất. Ngoài ra, việc tổ chức dạy học trực tiếp có thể xem xét thêm các địa phương khác của huyện Cần Giờ, không chỉ mỗi xã đảo Thạnh An.

Ngày 13/10, đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM làm việc trực tiếp với hai trường ở xã đảo Thạnh An. Ngay sau buổi làm việc, UBND huyện Cần Giờ tiếp tục đề xuất cho 100% học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 đến trường trực tiếp từ ngày 20/10. Sau đó, nếu tình hình ổn định, huyện sẽ mở rộng cho những khối lớp còn lại tới lớp.