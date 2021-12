TP.HCM đón nhiều đợt không khí lạnh cho đến Giáng sinh

Từ giữa tháng 12 đến dịp Giáng sinh, TP.HCM tiếp tục đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh. Nhiệt độ ở đây có thể giảm xuống 18 độ C vào sáng sớm.

Trong khi miền Bắc duy trì trạng thái rét buốt vào sáng sớm hơn một tuần qua, thì tại TP.HCM, thời tiết phổ biến là mát mẻ.

Sáng 12/12, nhiệt độ tại TP.HCM buổi sáng dao động 24-32 độ C, chiều có nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất 33 độ C, buổi tối giảm còn 26-29 độ C.

Tại khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu - Cà Mau, gió đông bắc hoạt động cường độ mạnh, cấp 6-7. Vùng biển ngoài khơi có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trao đổi với Zing, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ ngày 12/12, TP.HCM đón đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, đến 15/12 thì suy yếu.

Nhiều ngày tới, ngưỡng nhiệt độ tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ nói chung ở mức 20-21 độ C, trời se lạnh trở lại.

Từ giữa tháng 12 đến dịp giáng sinh, TP.HCM tiếp tục đón đợt không khí lạnh với nhiệt độ có thể xuống 18 độ C vào sáng sớm.

Đối với miền Bắc, bà Lan dự báo từ 16-17/12, khu vực này sẽ gặp cơn bão bất thường. Bão vượt qua Philippines vào Biển Đông, đi ngang phía Nam quần đảo Hoàng Sa, hướng về vùng biển miền Trung.

Đêm 19/12, bão vào vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam... Thời điểm này, thời tiết miền Bắc chủ yếu rét, một số nơi có sương giá, có thể có tuyết; miền Trung có lũ.