TP.HCM đón mưa trái mùa cuối năm

Từ 25/12 đến cuối năm, TP.HCM ảnh hưởng nhẹ từ khối không khí lạnh nên xuất hiện mưa trái mùa vào buổi chiều. Nhiệt độ giảm 1-2 độ C.

Trong khi đợt không khí lạnh chi phối khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây rét đậm, rét hại diện rộng thì miền Nam dự kiến có mưa trái mùa.

Ngày 25/12, nhiệt độ tại TP.HCM thấp nhất 24 độ C, cao nhất vào buổi trưa là 32 độ C. Chỉ số tia cực tím cao ở mức 6.

Trao đổi với Zing, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ nay đến Tết Dương lịch (1/1), Biển Đông không có bão. Trong khi đó, một đợt không khí lạnh hiện về đến biên giới phía bắc. Khoảng 1-2 ngày tới, khối không khí lạnh này tràn đến phía nam nhưng chỉ gây ảnh hưởng nhẹ.

Theo bà Lan, ngày 27/12, không khí lạnh đến Nam Bộ nhưng phải đến ngày 29-31/12, nền nhiệt mới giảm nhẹ, khoảng 1 độ C, riêng miền Đông có thể giảm 2 độ C. Do đó, thời tiết tại TP.HCM có giảm nhiệt nhưng không đáng kể.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết dự kiến từ 1/1/2022, miền Nam sẽ còn đón một đợt không khí lạnh tăng cường khác, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm. Khung nhiệt thấp nhất 20-21 độ C, có nơi 22 độ C.

"Nhiệt độ có thể sẽ còn giảm, trời có sương mù. Buổi trưa, mức nhiệt vẫn cao 33 độ C, trời quang mây nắng nhiều. Tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 35-36 độ C, chỉ số tia cực tím cao, ô nhiễm không khí cũng ở mức đáng chú ý, có thể ảnh hưởng sức khỏe", bà Lan phân tích.

Chuyên gia cũng cho hay trong tuần tới, khi khối không khí lạnh ảnh hưởng rõ rệt hơn, Nam Bộ và TP.HCM ban ngày có mây, mưa trái mùa xuất hiện vào chiều tối, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C. Mưa trải khoảng một nửa diện tích thành phố, lượng nhỏ thoáng qua, tuy nhiên có thể có gió giật.

"Miền Nam ảnh hưởng nhẹ bởi không khí lạnh, tuy nhiên có rãnh thấp xích đạo từ phía Nam biển Đông nối ổ mây trên Vịnh Thái Lan, cung cấp nguồn ẩm từ biển vào gây mưa trái mùa", bà Lan lý giải thêm.

Chuyên gia thời tiết cho hay đến cuối tuần tới, mưa xuất hiện ở diện hẹp hơn, lượng nhỏ.