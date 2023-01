TP.HCM đón 1,6 triệu khách dịp Tết Dương lịch

Tổng doanh thu của ngành du lịch TP.HCM trong dịp Tết Dương lịch ước đạt khoảng gần 6.000 tỷ đồng.

Ngày 3/1, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong dịp Tết Dương lịch 2023, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch - lữ hành trên địa bàn đã đón khoảng 35.000 lượt khách quốc tế và khoảng 1,6 triệu lượt khách nội địa. 215.000 lượt khách đã đăng ký ở tại cơ sở lưu trú đạt công suất phòng khoảng 85%.

Tổng doanh thu của ngành du lịch TPHCM ước đạt khoảng gần 6.000 tỷ đồng .

Điểm nhấn nổi bật trong dịp Tết Dương lịch 2023 là sự kiện đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Mặc dù là sự kiện thường niên, mỗi năm Thành phố vẫn có những thông điệp truyền tải và ý nghĩa khác nhau nên đã tạo sự hấp dẫn đối với du khách.

Sở Du lịch TP. HCM cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình, sự kiện đặc biệt để thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Hiện tại thành phố có 58 chương trình tham quan để lựa chọn du lịch từ nửa ngày, 1 ngày cho đến 2 ngày để trải nghiệm tham quan thành phố trong đó có nhiều sản phẩm thu hút du khách như tour “Ký ức Biệt động Sài Gòn”, tour “Hành trình theo dấu chân Bác”, “Sài Gòn - Di sản trăm năm”, “Lần theo dấu vết - tỉ phú Sài Gòn xưa”...

Cũng trong Dịp Tết Quý Mão sắp tới, các điểm đến du lịch tại thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc thu hút khách như Công viên Đầm Sen, công viên Văn hóa Suối Tiên...

Bảo tàng áo dài sẽ trang trí cảnh Tết truyền thống ở làng quê Việt Nam và phục vụ nhu cầu thuê áo dài chụp ảnh cho khách tham quan. Giá vé giảm từ 5% cho đoàn từ 10 khách trở lên, có xổ số may mắn cho khách tham quan từ mùng 4 đến mùng 8 Tết.

Ngoài ra, hơn 30 khách sạn và trên 60 nhà hàng, quán ăn, điểm mua sắm trên địa bàn TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi, ưu đãi.

"Sở Du lịch đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách lưu ý vấn đề về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm an ninh trật tự, bán hàng hóa đúng giá niêm yết trong dịp Tết sắp tới. Từ nay đến Tết Nguyên đán, sở sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của một số cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách nhằm nắm bắt, có giải pháp chấn chỉnh" - đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho hay.