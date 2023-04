TP.HCM dán tem nhận diện xe thu gom rác, ngăn tình trạng 'đổ chui'

Ngày 12/4, Công ty Môi trường Đô thị (MTĐT) TP.HCM phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thủ Đức, Công ty TNHH MTV Công ích quận Thủ Đức; Công ty TNHH MTV Công ích quận 2 và UBND các phường liên quan đã triển khai dán tem (logo) giúp nhận diện các xe thu gom rác dân lập đổ về tất cả trạm trung chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trong đợt này, gần 200 phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt của lực lượng rác dân lập được dán logo. Các phương tiện này đang thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn TP Thủ Đức và đổ vào các trạm trung chuyển như Sở Gà, Linh Xuân, Phước Long A, Thạnh Mỹ Lợi, Bình Trưng Tây do Công ty MTĐT TP.HCM, Công Dịch vụ công ích quận 2 và Công Dịch vụ công ích quận Thủ Đức quản lý, vận hành.

Đây là đợt thứ hai TP.HCM triển khai dán tem nhận diện các xe thu gom rác dân lập. Logo được dán cho các phương tiện thu gom được thiết kế đặc biệt, mỗi trạm sẽ được ký hiệu bởi một màu khác nhau giúp cho công nhân vận hành, quản lý trạm dễ dàng nhận biết các xe đổ về trạm mình.

Trên logo ngoài thông tin thể hiện về số chuyến, khối lượng thu gom, biển số đăng ký, loại phương tiện, nơi thu gom thì logo còn có ký hiệu đặc biệt và được công ty dán tem đảm bảo nhằm tránh tình trạng làm nhái, làm giả.

Theo ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ môi trường và kiểm tra chất lượng Công ty MTĐT TP.HCM, việc dán logo giúp địa phương nâng cao công tác quản lý, đảm bảo các trạm luôn được vận hành đúng công suất. Ngoài ra, dán tem nhận diện còn giúp kiểm soát tốt nguồn gốc, thành phần, khối lượng rác sinh hoạt đổ vào các trạm, hạn chế được trường hợp các phương tiện thu gom rác ở các địa phương khác đổ vào các trạm trên địa bàn TP Thủ Đức.

Việc dán tem nhận diện tạo nền tảng cho việc kết nối hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của các phương tiện thu gom rác và từng bước tiến tới việc số hóa hoạt động tiếp nhận và quản lý rác sinh hoạt tại TPHCM.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.