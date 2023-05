TP.HCM đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ở cổng trường

Mô hình cổng trường an toàn giao thông được Công an quận Phú Nhuận ký kết với các trường nhằm tuyên truyền, hạn chế tai nạn giao thông đối với học sinh, cán bộ và giáo viên.

Thiếu tá Võ Ngọc Yên, Trưởng Đội CSGT - trật tự Công an quận Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Huy.

Ngày 15/5, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các trường THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên, THPT & THCS Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông năm 2023.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức học sinh khi tham gia giao thông; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời, hạn chế tai nạn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Lãnh đạo Công an và UBND quận tham gia buổi ký kết. Ảnh: An Huy.

Hoạt động ký kết nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Thiếu tá Võ Ngọc Yên, Trưởng Đội CSGT - trật tự Công an quận Phú Nhuận, cho biết mô hình cổng trường an toàn giao thông được đơn vị phối hợp các trường trên địa bàn quận thực hiện.

Sau lễ ký kết, Công an quận Phú Nhuận sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai các quyết định, quy chế phối hợp trong việc thực hiện an toàn giao thông. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn liên quan đến giáo viên và các em học sinh.

Thiếu tá Yên cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Phú Nhuận xảy ra 64 vi phạm luật giao thông liên quan học sinh.

“Đa số các trường trên địa bàn quận Phú Nhuận có cổng tiếp giáp với đường, phương tiện lưu thông đông. Các phụ huynh đưa rước học sinh và hoạt động buôn bán hàng rong góp phần gây trở ngại cho việc lưu thông. Chương trình cổng trường an toàn giao thông sẽ chấn chỉnh tình trạng này”, thiếu tá Yên nói.