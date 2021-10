TP.HCM công bố danh sách 46 chợ đã hoạt động trở lại

Hiện có 46/234 chợ truyền thống đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 mở cửa trở lại. Dự kiến đến ngày 15/10, TP.HCM sẽ có 69 chợ được hoạt động.

Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, đến ngày 12/10, 46 chợ truyền thống đang hoạt động trở lại chủ yếu tập trung ở TP Thủ Đức, quận 1, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, huyện Cần Giờ, Củ Chi.

Trong đó 8 chợ hạng 1 (Bến Thành, Tân Định, Hòa Bình, An Đông...); 7 chợ hạng 2 (Nguyễn Tri Phương, Bình Thới, An Lạc...) và 16 chợ hạng 3 (An Bình, Thạnh Mỹ Lợi, Xã Tây, Phú Thọ...).

Như vậy các địa phương đang đóng toàn bộ các chợ trên địa bàn gồm: Quận 3, 4, 6, 7, 8, Gò Vấp, Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè. Dự kiến từ nay đến ngày 15/10, TP.HCM sẽ mở lại thêm 23 chợ.

Các chợ dự kiến mở gồm: Chợ Bình Khánh (TP. Thủ Đức); Dân Sinh, Thái Bình, (quận 1); Bàn Cờ, Nguyễn Văn Trỗi, Vườn Chuối (quận 3); Phùng Hưng, Tân Thành, Đồng Khánh (quận 5); Tân Mỹ (quận 7); Rạch Ông, Phạm Thế Hiển, Nhị Thiên Đường, Xóm Củi (quận 8); Bình Hưng Hòa, Da Sà (Cây Da Sà), Khu phố 2, Bình Long, Kiến Đức (quận Bình Tân); Phú Nhuận, Trần Hữu Trang, Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận); Phước Lộc (huyện Nhà Bè).

Quận, huyện, thành phố Chợ đang hoạt động TP Thủ Đức An Bình Thạnh Mỹ Lợi Thảo Điền Quận 1 Bến Thành Tân Định Đa Kao Quận 5 Vật Tư Xã Tây Vật liệu xây dựng Hà Tôn Quyền Hòa Bình An Đông Kim Biên Quận 10 Nguyễn Tri Phương Quận 11 Chợ hoa tươi Đầm Sen Thiếc Phú Thọ Bình Thới Quận 12 Thạnh Xuân Tân Chánh Hiệp Quận Bình Thạnh Bà Chiểu Quận Bình Tân Kiến Thành An Lạc Bình Trị Đông Bà Hom Quận Tân Phú Sơn Kỳ Quận Tân Bình Tân Bình Võ Thành Trang Bàu Cát Huyện Cần Giờ Tam Thôn Hiệp Đồng Hòa Long Thạnh An Thới Đông Bình Khánh Cần Giờ Hòa Hiệp Lý Nhơn Huyện Củ Chi Lô 6 Phạm Văn Cội Tân Thạnh Tây An Nhơn Tây Trung Lập Hạ Trung Lập Thượng Phước Thạnh Chợ sáng Tân Thạnh Đông Củ Chi

Theo quy định, các chợ khi tổ chức hoạt động lại phải đảm bảo lối vào - ra một chiều, giãn cách 2 m giữa 2 người liền kề; tiểu thương phải trang bị màn chắn giọt bắn; có khay đựng hàng, tiền riêng; trang bị nước rửa tay sát khuẩn và người bán, người mua phải đảm bảo nguyên tắc 5K...

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP, hiện nay, chủ trương của thành phố chỉ cho phép chợ truyền thống hoạt động lại, dần dần mở rộng cho chợ đầu mối trên cơ sở thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho người đến mua sắm, cũng như các tiểu thương kinh doanh.

Đối với các khu vực chợ tự phát, các nơi bán tự phát, cơ quan chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phải kiên quyết xử lý việc buôn bán này, không để xảy ra tình trạng buôn bán ngoài khu vực chợ truyền thống.