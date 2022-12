TP.HCM còn 10 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động

Tính đến chiều 29/12, TP.HCM có 10/17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, với 27 chuyền kiểm định, đáp ứng công suất kiểm định tối đa 1830 lượt xe/ngày.

Các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại TP.HCM gặp tình trạng quá tải nhiều ngày qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin vừa được ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM phản hồi tại họp báo thành phố vào chiều cùng ngày.



Để phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới dịp gần Tết trong bối cảnh nhiều trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, ông An cho hay Sở GTVT đã đề nghị các đơn vị đăng kiểm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Trả lời Zing về việc TP.HCM hiện còn bao nhiêu phương tiện chuẩn bị hết hạn đăng kiểm và từ nay đến thời hạn đó Sở GTVT có xử lý hết được nhu cầu này hay không, ông Bùi Hòa An cho biết các phương tiện có thể đăng kiểm ở tất cả cơ quan trên phạm vi cả nước chứ không riêng tại TP.HCM. Do đó, Sở GTVT chỉ thống kê trung bình mỗi tháng, TP.HCM có khoảng 54.000 xe đến hạn đăng ký kiểm định.

"Hiện nay, có khoảng 43.000 xe đến hạn đăng ký kiểm định, số lượng này không vượt so với trung bình hàng phục vụ mỗi tháng 54.000 xe nhưng do nhiều trung tâm đăng kiểm đang bị đình chỉnh, khiến người dân dồn về một nơi kiểm định và xảy ra ùn ứ", ông An lý giải.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM tại họp báo chiều 29/12. Ảnh: Thành Nhân.

Theo ông An, lượng phương tiện không đạt khi đi đăng kiểm hiện chiếm 50%. Do đó, ông khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất và đạt tiêu chuẩn, không phải kiểm định nhiều lần.

Bên cạnh đó, ông An khuyến nghị để tránh chờ đợi, người dân chỉ nên đăng kiểm khi gần hết hạn đăng kiểm (khi còn khoảng 5 ngày). Đồng thời, người dân lấy phiếu, hẹn giờ để tránh phải xếp hàng dài, ùn tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm.

"Nhiều bà con lo lắng còn 15-30 ngày đã đi đăng kiểm nên cũng góp phần xảy ra ùn ứ", ông An nói và cho biết Sở GTVT cũng vừa thống nhất việc các trung tâm đăng kiểm sẽ nghỉ vào Chủ nhật, và ngày thứ 2 làm việc với cường độ tăng cường như hiện tại.

10 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM đang hoạt động 1. Trung tâm đăng kiểm 50-01S, địa chỉ Lô 13, đường số 7, KCN Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. 2. Trung tâm đăng kiểm 50-02S, địa chỉ 343/20 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. 3. Trung tâm đăng kiểm 50-03S, địa chỉ 79 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. 4. Trung tâm đăng kiểm 50-04V, địa chỉ Lô H4, đường G, KCN Cát Lái - Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. 5. Trung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh Hồng Hà, địa chỉ 1A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. 6, Trung tâm đăng kiểm 50-06V, địa chỉ 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7. 7. Trung tâm đăng kiểm 50-08D, địa chỉ 218/42 đường TA28, phường Thới An, quận 12. 8. Trung tâm đăng kiểm 50-12D, địa chỉ D3/16G, khu Phố 4 ,thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. 9. Trung tâm đăng kiểm 50-13D, địa chỉ số A5/20H6, đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. 10. Trung tâm đăng kiểm 50-14D, địa chỉ số 5a, quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.