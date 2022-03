TP.HCM có tuyến xe buýt điện đầu tiên

Lộ trình di chuyển của tuyến xe buýt điện là từ bến xe Bến Thành (quận 1) đến Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức).

Sáng ngày 8/3, Vinbus chính thức vận hành tuyến xe buýt điện đầu tiên tại TP.HCM. Lộ trình di chuyển từ bến xe Bến Thành (quận 1) đến Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức).

Tuyến xe buýt điện tại TP.HCM có số hiệu D4, tần suất hoạt động 20 phút/chuyến, thời gian chạy từ 5h đến 21h15 mỗi ngày. Giá vé áp dụng cho tuyến buýt điện này là 7.000 đồng/lượt, đối với học sinh và sinh viên là 3.000 đồng/lượt.

Đáng chú ý, hành khách có thể mua vé trực tiếp thông qua hình thức thẻ ngân hàng cũng như thẻ UniPass.



Trước khi được đưa vào vận hành chính thức, những chiếc xe buýt điện này đã được chạy thử nghiệm trong nội khu Vinhomes Grand Park cách đây vài tháng.

So với xe buýt thông thường sử dụng nguồn nhiên liệu dầu hoặc khí đốt, xe buýt điện cho cảm giác vận hành êm ái hơn mỗi khi tăng tốc. Không gian bên trong được bố trí rộng rãi.

Theo tìm hiểu, xe buýt điện của Vinbus có dung lượng pin 281 kWh, phạm vi tối đa xe có thể di chuyển sau một lần sạc là hơn 200 km. Xe mất khoảng 2h để sạc đầy pin tại các trạm sạc.

So với xe buýt truyền thống, xe buýt điện của Vinbus được trang bị nhiều công nghệ an toàn như cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn, chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, tự động kiểm soát hành vi người lái...

Hành khách ngồi trên xe buýt điện được cung cấp WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí.

Tại Việt Nam, Vinbus đã cho triển khai xe buýt điện tại TP Hà Nội từ đầu tháng 12/2021. Tuyến xe buýt điện đầu tiên có lộ trình Bến xe Mỹ Đình đến KĐT Ocean Park, ngoài ra còn có các tuyến Mỹ Đình - KĐT Ocean Park, Long Biên - KĐT Smart City...

Tại Phú Quốc, Vinbus cũng đã triển khai xe buýt điện để phục vụ khách hàng đến vui chơi tại các khu du lịch thuộc Vingroup như VinOasis, Vinpearl Resort & Golf... Tần suất hoạt động của Vinbus tại Phú Quốc là 30 phút/chuyến.