TP.HCM có thêm 249 bệnh nhân, vượt mốc 5.000 ca Covid-19

Tính từ khi dịch bùng phát trở lại đến 12h ngày 3/7, TP.HCM có tổng cộng 5.185 bệnh nhân Covid-19.

Theo bản tin trưa 3/7 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 329 bệnh nhân trong nước và một người nhập cảnh mắc Covid-19.

Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là TP.HCM (249), Bình Dương (32), Phú Yên (12), Đồng Tháp (12), Nghệ An (7), Lâm Đồng (4), Vĩnh Long (3), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (1), Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), An Giang (1), Đắc Lắk (1). Trong đó, 280 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

TP.HCM: 206 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 43 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, là F1 của BN14249, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1/7 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Phú Yên: Đây là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 1-2/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Long An: Một ca trong khu vực đã được phong tỏa, một ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp: 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Tiền Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 29-30/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Đây là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2-3/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long: Hai ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Tháp, một ca là F1 của BN17948. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7 dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Bạc Liêu: Bệnh nhân nam, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2/7 dương tính với SARS-CoV-2. Bé đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là F1 của BN15475, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; có tiền sử đi về chợ Bình Điền, TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bình Dương: 5 ca là các trường hợp F1; 14 ca liên quan công ty tại TP Thủ Dầu Một; 8 liên quan công ty tại thị xã Bến Cát; một ca liên quan công ty tại TP Thuận An; 4 ca đang điều tra dịch tễ.

Lâm Đồng: Đây là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh: Đây là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

An Giang: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; là F1 của BN17600, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đắk Lắk: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, là F1 của BN15921 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 2/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, cộng dồn 2 bản tin sáng và trưa nay, Việt Nam ghi nhận 568 ca bệnh Covid-19 trong nước được ghi nhận tại: TP.HCM (464), Bình Dương (32), Phú Yên (23), Đồng Tháp (12), Nghệ An (7), Lâm Đồng (4), Vĩnh Long (3), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (1), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (2), Bình Phước (1), An Giang (1), Đắk Lắk (1), Hưng Yên (10).

Tính đến 12h30 ngày 3/7, Việt Nam có tổng cộng 16.853 ca ghi nhận trong nước và 1.837 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 15.283 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. TP.HCM có tổng số 5.185 ca Covid-19 trong nước.





Theo Sở Y tế TP.HCM, Bộ Y tế đã điều động khoảng 2.000 cán bộ, nhân viên gồm 500 bác sĩ, 1.500 điều dưỡng và kỹ thuật viên chi viện thành phố chống dịch. Nguồn nhân lực này được thành phố điều động hỗ trợ công tác điều trị Covid-19 tại 4 bệnh viện cửa ngõ.

Ngoài ra, trong chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 diện rộng, các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành đóng tại TP.HCM cũng tung lực lượng hỗ trợ thành phố.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 52 tỉnh, thành phố có bệnh nhân Covid-19. Lâm Đồng là địa phương mới nhất phát hiện bệnh nhân đầu tiên.