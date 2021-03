TP.HCM có thể nóng 37 độ C dịp cuối tuần

Cơ quan khí tượng dự báo TP.HCM tiếp tục hứng chịu nắng nóng vào hai ngày cuối tuần với nhiệt độ đỉnh điểm lên đến 37 độ C.

Ngày 6/3, thời tiết TP.HCM tiếp tục nhiều nắng, trời có mây từng đợt. Nhiệt độ ngày dao động 30-36 độ C, tối và đêm giảm còn 26-28 độ C. Cường độ tia UV ở ngưỡng cực đại, mức 9-11.

Khu vực Nam Bộ hôm nay nắng nóng trải đều; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-36 độ C và cao nhất 33-36 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện ở Đông Nam Bộ và mở rộng ra một số tỉnh miền Tây. Dự báo hai ngày tới, nắng nóng bắt đầu thu hẹp diện ảnh hưởng.

Nắng nóng kéo dài hơn một tuần qua tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cụ thể, khoảng 11-15h, các nơi thuộc tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh có nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long có nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C. Riêng TP.HCM, nắng nóng đỉnh điểm có thể lên đến 37 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo nắng nóng đi kèm với độ ẩm thấp khiến cho cơ thể mất nước, mất sức nhanh khi hoạt động ngoài trời thời gian dài. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần chú ý uống nước thường xuyên và che chắn khi rời khỏi nhà.

Về chất lượng không khí, lúc 6h sáng 6/3, ứng dụng PAMAir cho thấy TP.HCM có chỉ số AQI tương đối trong lành. Hầu hết điểm quan trắc ở thành phố có AQI dưới 50 đơn vị.

Một số điểm có AQI cao hơn 50 đơn vị, ở ngưỡng nguy hại cao, như xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) - 241 đơn vị; ngưỡng trung bình tại Tân Quý (quận Tân Phú) - 97 đơn vị; ngưỡng ảnh hưởng các nhóm nhạy cảm ở quận Bình Tân - 142 đơn vị.

Còn ứng dụng AirVisual ghi nhận AQI trung bình của TP.HCM là 58 đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn có vài điểm quan trắc có chỉ số AQI ở ngưỡng trên trung bình, cao hơn 100 như điểm đo tại Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) 175 đơn vị...

Dự báo 5 ngày tới, chỉ số AQI tại TP.HCM duy trì ngưỡng trung bình, 66-85 đơn vị.