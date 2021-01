TP.HCM có mưa trái mùa

Mưa có khả năng xuất hiện vào chiều tối ở khu vực phía đông Nam Bộ, bao gồm TP.HCM, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ.

Chiều 5/1, nhiều nơi tại TP.HCM trời âm u. Từ tối 4/1, một số khu vực ở TP.HCM đã xuất hiện mưa trái mùa. Hiện tượng này dự báo duy trì đến 6/1.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay, các nhiễu động gió trên cao từ biển sẽ di chuyển về phía đất liền Nam Bộ. Do đó, trời có xu hướng chuyển nhiều mây, ngày nắng gián đoạn.

TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ dự báo có mưa trái mùa. Tuy nhiên, diện mưa chỉ chiếm khoảng 1/3 khu vực. Mưa có khả năng xuất hiện vào chiều tối ở khu vực phía đông, bao gồm TP.HCM, chủ yếu là mưa nhỏ.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay trong khoảng 28-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm trong khoảng 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

TP.HCM dự báo có mưa vài nơi vào ngày 5/1 và 6/1. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết không khí lạnh gây ra đợt rét sắp tới tại Bắc Bộ sắp tới, từ 7/1 đến 13/1, cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ khiến khu vực này trở lạnh.

Ngày 9-10/1, nhiệt độ thấp nhất trong đêm tại Nam Bộ có thể xuống ngưỡng 23 độ C, trời lạnh. Trạng thái này duy trì đến hết ngày 12-13/1.

Dự báo thời tiết TP.HCM trong 10 ngày tới, mưa có thể xuất hiện vài nơi trong ngày 5/1 và 6/1. Từ ngày 7/1 đến 15/1, trời không mưa, có mây, nắng gián đoạn.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 22-25 độ C, cao nhất trong khoảng 27-34 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, từ 50 đến 85%.

Về thời tiết trên biển, trong hôm nay và ngày mai, ở vùng biển ngoài khơi khu vực Nam Bộ, gió đông bắc có khả năng hoạt động mạnh hơn. Do đó, vùng biển Vũng Tàu - Cà Mau có gió cấp 5-6, giật cấp 7; độ cao sóng từ 2 - 3,5m; biển động. Rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng cao khu vực biển Nam Bộ ở cấp độ 1.