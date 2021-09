TP.HCM có mưa rào diện rộng

Mây dông phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ.

Chiều 24/9, trung tâm quận 1, quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức (TP.HCM) xuất hiện mưa rào. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết lúc 13h cho thấy vùng mây dông đang phát triển mạnh dần ở khu vực Long An và có hướng di chuyển theo hướng tây nam - đông bắc về phía TP.HCM.

TP.HCM có nắng gián đoạn vào buổi sáng và mưa rào về chiều. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đến 14h, mưa xuất hiện ở các quận trung tâm thành phố. Lượng mưa trung bình 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc và sét. Các vùng trũng thấp cũng có nguy cơ ngập do mưa kéo dài.

Khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm, mưa dông chủ yếu vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C và cao nhất 30-33 độ C.

Về thời tiết trên biển, gió Tây Nam hoạt động nhẹ, vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, một số nơi có dông.