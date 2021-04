TP.HCM có mưa ngày giỗ Tổ Hùng Vương

TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn. Dự báo chiều tối nay, TP.HCM có mưa rào và dông nhiều nơi.

Sáng 21/4, nhiều nơi tại TP.HCM trời âm u, nhiều mây. Ảnh radar thời tiết lúc 4h35 cho thấy một vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Xuyên Mộc, Tân Thành, Châu Đức, và Long Điền), Đồng Nai (Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Tân Phú).

Đến khoảng 8h, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa cho khu vực kể trên rồi lan sang các vùng lân cận, trong đó có TP.HCM.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hiện nay, áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển, mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động với cường độ không mạnh. Rãnh áp thấp xích đạo có trục 13-16 độ vĩ bắc hoạt động yếu, nâng trục dần lên phía bắc.

Với hình thái thời tiết này, TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây, nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào diện rộng ở khu vực trung tâm TP.HCM, TP Thủ Đức và các quận, huyện ngoại thành. Phía bắc và phía nam TP.HCM khả năng xảy ra mưa to và dông. Mưa sẽ còn xuất hiện vào ban đêm.

Đại diện cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo người dân cần đề phòng mưa dông với các hoạt động ngoài trời.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở miền Đông Nam Bộ đạt 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Miền Tây Nam Bộ dao động 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C.

Dự báo 7 ngày tới, thời tiết Nam Bộ phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày 26-28/4, mưa gia tăng và khả năng có mưa diện rộng. Người dân cần đề phòng dông, sét và gió giật mạnh.

Chất lượng không khí tại TP.HCM theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và IQAir. Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, các ứng dụng quan trắc cho thấy chỉ số AQI tại TP.HCM không tốt.

Ứng dụng PAMAir (theo cách tính của Việt Nam) hiển thị khu vực trung tâm và phía đông TP.HCM có không khí tương đối trong lành, hầu hết điểm quan trắc dưới 50 đơn vị.

Trong khi đó, khu vực phía tây và phía bắc, chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình. Hai nơi duy nhất có chỉ số AQI ở ngưỡng xấu là phường Đông Hưng Thuận, quận 12, với 172 đơn vị; xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, có AQI là 158 đơn vị.

Ứng dụng IQAir đánh giá chỉ số AQI trung bình lúc 6h30 sáng nay tại TP.HCM là 70 đơn vị. Xu hướng nhìn chung giống với ứng dụng PAMAir.

Theo đó, khu vực phía đông và trung tâm có chỉ số AQI ở ngưỡng trong lành đến trung bình. Trong khi đó, ở phía tây bắc, điểm quan trắc tại ấp Tân Thới Đông 2, huyện Hóc Môn, cho thấy chỉ số AQI lên tới 228 đơn vị, ngưỡng rất có hại cho sức khỏe.

Dự báo 5 ngày tới, chỉ số AQI trung bình ngày của TP.HCM ở ngưỡng trung bình, 69-84 đơn vị.