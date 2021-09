TP.HCM có mưa lớn

Từ trưa chiều cho đến tối, mây dông phát triển mạnh dần, gây mưa rào trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Trưa 21/9, theo tin cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây dông ở khu vực Long An đang phát triển mạnh dần và có hướng di chuyển theo hướng tây nam - đông bắc về phía TP.HCM.

Dự báo tới 16h, các vùng mây dông sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển về phía TP.HCM và gây mưa rào kèm dông cho các khu vực như Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ...

Sau đó, mây dông có khả năng lan sang các quận, huyện lân cận khác của TP.HCM. Có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập một số vùng trũng tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Nguyên nhân gây mưa là do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua các tỉnh Nam Trung Bộ xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Hình thái thời tiết này chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay.

Trời phổ biến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Từ trưa chiều cho đến tối, mây dông phát triển mạnh dần và mang đến những cơn mưa, mưa rào trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Lượng mưa phổ biến trong khoảng 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 23-26 độ C.