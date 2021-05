TP.HCM có mưa diện rộng từ ngày 6/5

Ngày 3-5/5, mưa chỉ xảy ra trên vài quận, huyện tại TP.HCM. Từ ngày 6/5, TP.HCM đón mưa rào diện rộng trên toàn thành phố.

Sáng 3/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết vùng áp thấp nóng phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông nam. Nam Bộ chịu sự chi phối của rìa áp thấp này nên thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, nắng lên sớm và kéo dài đến chiều tối.

Cường độ nắng gia tăng vào giữa trưa ở miền Đông Nam Bộ và vài nơi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Vĩnh Long, Hậu Giang. Nhiệt độ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các nơi khác phổ biến 33-34 độ C. Độ ẩm trong không khí xuống thấp, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.

Chiều tối, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ có mưa rào và dông cục bộ. Ban đêm ít mưa. Riêng tại TP.HCM, mưa chỉ diễn ra vài nơi.

Dự báo ngày 4/5, TP.HCM trời ít mây. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C, thấp nhất 26-27 độ C. Độ ẩm thấp trong khoảng 54-64%. Buổi chiều, trời có mưa ở một số khu vực như quận 12, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức), ngã tư Thủ Đức (TP Thủ Đức), huyện Hóc Môn, Củ Chi.

Ngày 5/5, lượng mưa tại TP.HCM tăng nhẹ. Mưa rào xuất hiện nhiều nơi.

Từ ngày 6/5 đến 12/5, TP.HCM có mây nhiều, mưa rào và dông diện rộng, trên tất cả quận, huyện của thành phố. Nhiệt độ giảm nhẹ so với những ngày trước đó, cao nhất 32-34 độ C, thấp nhất 25-26 độ C. Độ ẩm tăng lên 70%.

Chỉ số AQI tại TP.HCM lúc 7h45 sáng 3/5 theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và IQAir. Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, 7h45 sáng nay, ứng dụng PAMAir (theo cách tính Việt Nam) cho thấy chỉ số AQI trong lành trên toàn TP.HCM, các điểm quan trắc đều dưới 50 đơn vị. Riêng điểm đo tại đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) và xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) có chỉ số cao hơn, ở ngưỡng trung bình, nhưng cũng chỉ 51-52 đơn vị.

Ứng dụng IQAir cho thấy tình hình xấu hơn. Ứng dụng này đánh giá chỉ số AQI trung bình toàn TP.HCM là 53 đơn vị. Các điểm quan trắc có số đo rải đều từ ngưỡng trong lành đến trung bình. Ngoài khu vực quận 2 cũ và quận Bình Thạnh có chỉ số AQi ở ngưỡng trong lành, các khu vực còn lại đều có chỉ số ô nhiễm không khí trung bình.

Dự báo 5 ngày tới, chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng trung bình, từ 59 đến 79 đơn vị. Chỉ số AQI cao nhất vào cuối tuần.