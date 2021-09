TP.HCM chuẩn bị mở cửa lại 3 chợ đầu mối

Sở Công Thương TP.HCM đang hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 để chuẩn bị cho việc mở cửa lại chợ đầu mối.

Ngày 13/9, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyễn Phương ký công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc chuẩn bị mở cửa lại các hoạt động tại chợ đầu mối.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị đơn vị quản lý chợ đầu mối Bình Điền, chợ Nông sản Thủ Đức, và chợ đầu mối Hóc Môn cho ý kiến góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ đầu mối. Việc này nhằm đánh giá các yêu cầu an toàn phòng, chống dịch trước khi cho phép mở cửa hoạt động lại tại 3 chợ này.

Để thống nhất, sở đề nghị các chợ có ý kiến góp ý, gửi về sở để tổng hợp, trình Bộ tiêu chí cho UBND TP.HCM.

Sở Công Thương đang chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa lại các chợ đầu mối tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cũng tại công văn này, Sở đề nghị UBND TP Thủ Đức hỗ trợ chợ đầu mối Thủ Đức nhanh chóng đưa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm trở lại hoạt động sớm nhất.

UBND quận 8 hỗ trợ chợ đầu mối Bình Điền triển khai giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền. UBND huyện Bình Chánh cũng được đề nghị hỗ trợ điểm tập kết này.

UBND huyện Hóc Môn cũng được đề nghị xem xét, sớm thông qua phương án vận hành điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Tại họp báo chiều 13/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch tốt như huyện Cần Giờ, Củ Chi, quận 7... thì có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+ để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững và thành phố có thêm sự chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn phục hồi, mở cửa sau dịch bệnh.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết từ nay đến hết tháng 9, các khu vực hoặc ngành nghề đã đảm bảo an toàn có thể sẽ được phép hoạt động lại, không nhất thiết chờ tới 30/9.