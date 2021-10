TP.HCM chưa cho phép học sinh xã đảo Thạnh An tới trường

Hai trường ở xã đảo TP.HCM tiếp tục lùi thời gian đón học sinh

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) chưa thể đến trường trực tiếp vào ngày mai (11/10).