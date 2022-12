TP.HCM chìm trong mờ sương vào sáng sớm

Từ sáng sớm 29/12, TP.HCM âm u, sương mù dày đặc xuất hiện khiến tầm nhìn hạn chế.

Trang AirVisual ghi nhận đa số trạm quan trắc đo được chỉ số chất lượng không khí (AQI) dao động 60-155 đơn vị, ở ngưỡng không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm.

Một số địa điểm ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng cao gồm Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (153), Tân Phong, quận 7 (132).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết áp cao lạnh lục địa đang được tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu. Gió đông bắc có cường độ trung bình - mạnh trên vùng biển phía đông Nam Bộ.

Hình thái thời tiết này không đủ gây mưa cho TP.HCM nhưng làm tăng lượng ẩm, mây tầng che phủ toàn bộ khiến bầu trời mù sương, có lạnh vào sáng sớm.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhận định thời tiết hiện nay ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hô hấp. Do đó, người dân phải che chắn kỹ khi ra đường, đeo kính râm, khẩu trang để đảm bảo sức khỏe.

Dự báo trong Tết Dương lịch 2023, Nam Bộ ít mưa, trời nắng ráo. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ 18-21 độ C. Trong khi đó, các tỉnh miền Tây Nam Bộ có nhiệt độ dao động 20-23 độ C, đêm và sáng trời lạnh.

