Để phục vụ công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM cấp mã định danh cho học sinh.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (GD&ĐT) Dương Trí Dũng có văn bản gửi Công an TP.HCM hôm 16/11 về việc cấp mã định danh cho học sinh.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị Công an TP.HCM phối hợp với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ đạo công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn để cấp mã định danh cho tất cả học sinh để kịp thời tiêm vaccine phòng Covid-19.

Quyết định này căn cứ trên chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại cuộc họp ngày 2/11 về triển khai hoạt động tiêm vaccine phòng Covid-19.

Hôm 28/10, Công an TP.HCM có công văn về phối hợp triển khai ứng dụng VNEID phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, nêu: "Thống nhất dùng 1 mã QR trên thẻ CCCD (đối với trường hợp chưa cấp thẻ CCCD thì sử dụng mã số công dân)".

TP.HCM vừa kết thúc đợt 1 tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi. Hình ảnh một buổi tiêm vaccine tại huyện Củ Chi hồi tháng 10. Ảnh: Duy Hiệu.

TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi tại huyện Củ Chi và quận 1 từ 27/10 đến 8/11. Sau đó, TP triển khai chiến dịch tiêm tại 22 địa phương. Tổng số trẻ 12-17 tuổi tại TP.HCM là 701.820 người, tỷ lệ đồng thuận tiêm của phụ huynh là 94,6%.

Trong đợt 1, TP.HCM đã tiêm cho 651.468 trẻ, đạt tỷ lệ 92.8%, trong đó bao gồm 576.785 trẻ đi học và 74.683 trẻ không đi học.

Ngày 16/11, UBND TP.HCM ban hành quy định mới về thích ứng an toàn trên toàn thành phố và ở cấp phường, xã, thị trấn. Với hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp, TP.HCM cho phép hoạt động ở vùng có cấp độ dịch 1, 2, 3 và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ 4.

Riêng với vùng cấp độ 2, 3, thời gian, số lượng học sinh, và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp dạy và học trực tuyến, qua truyền hình.