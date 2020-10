TP.HCM cảnh báo tình trạng nâng mũi, cắt mí chui

Các dịch vụ xâm lấn như nâng mũi, ngực hay hút mỡ, cắt mí tuyệt đối không được phép thực hiện tại các cơ sở phun, xăm và spa.

Liên tiếp trong 3 tháng gần đây, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt nhiều phòng khám, cơ sở thẩm mỹ với số tiền hàng trăm triệu đồng.

"Tay không" vẫn ngang nhiên hoạt động

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã theo dõi, phát hiện và giám sát một số cơ sở thẩm mỹ có dấu hiệu hoạt động không phép như nâng mũi, căng da mặt, tiêm filler, botox, căng chỉ, cắt mí.

Sau 5 ngày giám sát, khi có chứng cứ vi phạm, lực lượng phản ứng nhanh của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP.HCM, phòng Y tế quận Phú Nhuận, Công an phường 7, kiểm tra địa chỉ 134 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận bảng hiệu bên ngoài của cơ sở này là Công ty TNHH DV Thẩm mỹ Nguyễn Thùy Dương. Tuy nhiên, bên trong lại có dòng chữ Helikes Clinic by Dr Huy Binh.

Địa chỉ bên ngoài Công ty TNHH DV Thẩm mỹ Nguyễn Thùy Dương nhưng bên trong cơ sở có tên khác. Ảnh: ThanhtraSYT.

Cơ sở chưa xuất trình chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động. Ngoài ra, cơ sở này trang bị phòng phẫu thuật và có dấu hiệu đang hoạt động.

Một số thuốc, dụng cụ y tế chưa xuất trình hóa đơn và nguồn gốc. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ để làm căn cứ xử lý sau kiểm tra.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ sở này ngưng ngay việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ và phương pháp liên quan lĩnh vực y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM sẽ làm rõ thêm căn cứ về các cá nhân thực hiện dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật; xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện 2 cá nhân là ông Nguyễn Quốc Oai và Trịnh Quang Dũng làm việc tại cơ sở này bị xử phạt 70 triệu đồng do khám, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề.

Ngoài cơ sở này, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn quyết định xử phạt ông Trần Mạnh Phùng (địa chỉ tại 619 Kinh Dương Vương, phường An lạc, quận Bình Tân) do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động. Cơ sở này bị xử phạt 60 triệu đồng và buộc đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng theo quy định của Chính phủ.

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đại Việt (địa chỉ tại 1503 - 1505 - 1507 - 1509 đường 3/2, phường 16, quận 11) cũng bị xử phạt 38 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ghi nhận Phòng khám Đa khoa Đại Việt không lập sổ khám, chữa bệnh và hồ sơ bệnh án không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhân viên phòng khám không đeo bảng tên, không niêm yết giá và quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Bà Trần Thị Hồng Thanh làm việc tại địa chỉ 228 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, bị xử phạt 18,2 triệu đồng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Trước đó, cơ sở này không ghi chép đầy đủ hồ sơ bệnh án, không lập sổ khám, chữa bệnh cho khách hàng.

Cảnh báo từ Sở Y tế TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo các cơ sở phun, xăm hay spa chăm sóc da thông thường không được thực hiện kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ như: Cắt mắt, nâng mũi, tiêm chất làm đầy (filler), truyền trắng, hút mỡ và dịch vụ xâm lấn liên quan y tế.

Ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân cẩn thận khi chọn cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: Newsd.

Các cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm chất làm đầy, truyền trắng da, lăn kim hay các dịch vụ gây chảy máu khác phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh và hoạt động.

Bác sĩ làm việc tại cơ sở thẩm mỹ phải có chứng chỉ hành nghề đúng phạm vi được cấp phép. Danh mục kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, niêm yết giá cụ thể, chi tiết.

Đặc biệt, các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ lớn như nâng ngực, hút mỡ..., phải thực hiện tại bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật.

Hiện nay, Sở Y tế TP.HCM đã đưa ra các ứng dụng để người dân thuận tiện phản ánh cơ sở có dấu hiệu vi phạm và tra cứu địa chỉ khám, chữa bệnh. Điều này, giúp người dân quyết định sử dụng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu các cơ sở y tế sai phạm được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TP.HCM hoặc Thanh tra Sở Y tế TP.HCM.

"Người dân phải tìm hiểu rõ ràng, chọn lọc các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử trước khi chọn lựa cơ sở dịch vụ thực hiện chăm sóc sức khỏe để đảm bảo an toàn", Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo.