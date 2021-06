TP.HCM cân nhắc phương án cách ly F1 tại nhà

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đang cân nhắc phương án cách ly F1 tại nhà và cách phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ để kiểm soát việc tuân thủ của người được cách ly.

Trả lời câu hỏi của báo chí về phương án cách ly F1 tại nhà trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 diễn ra chiều 11/6, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết ngành y tế TP.HCM đã suy nghĩ về vấn đề này.

Theo ông Hưng, cách ly tại nhà có ưu điểm là người cách ly cảm thấy thoải mái về tâm lý nên dễ dàng tuân thủ. "Việc khó nhất của cách ly tại nhà đó là liệu rằng chúng ta có giám sát được sự tuân thủ của họ hay không", ông Hưng đặt câu hỏi.

Phó giám đốc Sở Y tế cho biết theo quy định, lực lượng chức năng như công an khu vực, tổ Covid-19 cộng đồng... phải giám sát việc này, nhưng thực tế rất khó giám sát các tiếp xúc trong nhà. Ông nêu ví dụ có nhà rất nhỏ, không đủ điều kiện cách ly y tế, không có phòng riêng.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết thành phố đang suy nghĩ các biện pháp phù hợp để đạt được mục đích kiểm soát sự lây nhiễm khi cách ly tại nhà. Ngành y tế cũng tính đến cách phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ để kiểm soát sự tuân thủ của người cách ly trong khuôn khổ quy định pháp luật.

TP.HCM tính toán phương án cách ly F1 tại nhà. Ảnh: Phạm Ngôn.

Thông tin thêm về thời gian cách ly của các khu vực bị phong tỏa, ông Hưng cho biết thời gian cách ly, phong tỏa các tòa nhà văn phòng, chung cư, khu dân cư phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Cụ thể như thời điểm phát hiện ca nhiễm, mức độ tiếp xúc, mức độ lây lan ra khu vực. Do đó, không thể đưa ra thời hạn nhất định mà phải đánh giá nguy cơ để khi giải tỏa phải thực sự đảm bảo an toàn cho cư dân khu vực đó. Như vậy, nếu khu vực chưa an toàn có thể bị phong tỏa, cách ly nhiều hơn 14 ngày.

Tuy nhiên, gần đây, một số tòa nhà văn phòng khi phong tỏa thì những người trong tòa nhà được đưa đi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Sau khi ngành y tế khử khuẩn, đánh giá không còn yếu tố nguy cơ thì có thể giải tỏa càng sớm càng tốt. Nếu các tòa nhà làm việc lại thì ngành y tế yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho người làm việc và những người đến liên hệ công tác.

Ngành y tế lưu ý các nhân viên chỉ làm việc trở lại khi hết thời gian cách ly. Nếu không, công ty, doanh nghiệp phải đưa nhân viên mới vào làm việc.

Tính từ ngày 27/4 đến sáng 11/6, theo công bố của Bộ Y tế, TP.HCM có tổng cộng 572 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, chùm ca bệnh liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng có 420 ca. Đặc biệt, thời gian qua, thành phố phát hiện thêm 109 bệnh nhân chưa rõ nguồn lây (thông qua khám sàng lọc ở bệnh viện và người liên quan).