Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM tin tưởng thị trường lao động từ nay đến cuối năm sẽ ổn định để phục hồi sản xuất kinh tế.

Chiều 4/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch trên địa bàn thành phố.

Tính đến 18h ngày 3/11, TP.HCM có hơn 435.000 trường hợp mắc Covid-19. Thành phố đang điều trị trị 11.446 bệnh nhân, trong đó có 631 trẻ em dưới 16 tuổi, 246 bệnh nhân nặng đang thở máy, 12 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 3/11, TP.HCM có 944 bệnh nhân nhập viện, 770 bệnh nhân xuất viện, 28 trường hợp tử vong.

150 chợ truyền thống ở TP.HCM hoạt động trở lại

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, cho biết nhu cầu nhân lực trong quý III ở lĩnh vực nông, lâm và thủy sản chỉ còn 41 chỗ, chiếm 0,1% so với tổng nhu cầu quý III. Trong khi đó, khu vực công nghiệp xây dựng còn 8.191 chỗ, chiếm 19,8% so với tổng nhu cầu nhân lực quý III. Riêng khu vực thương mại - dịch vụ còn 33.156 chỗ, chiếm 80,1% so với tổng nhu cầu.

Ông Lâm khẳng định thành phố đã chuẩn bị nhiều công việc, nhiều nguồn lao động để đáp ứng nhu cầu của cả doanh nghiệp cũng như người lao động. "Tôi tin tưởng thị trường lao động từ nay đến cuối năm sẽ ổn định để phục hồi sản xuất kinh tế", ông Lâm nhận định.

Ngày 1/10, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 18 tiếp tục kiểm soát, phòng chống Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Từ 28/10, hàng quán ăn uống được phục vụ tại chỗ nhưng không được bán đồ uống có cồn.

Riêng một số phường tại quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm bán đồ uống có cồn đến ngày 15/11. Sau thời điểm này, thành phố sẽ đánh giá tình hình và xem xét cho phép bán đồ uống có cồn trên các địa phương khác.

TP.HCM cần hơn 33.000 lao động lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Ảnh: Phương Lâm.

Thông tin về tình hình kinh doanh trên địa bàn, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết đến nay, TP đã có 150 trong số 234 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Lượng hàng hóa cung ứng hàng ngày ở TP.HCM tiếp tục tăng.

“Theo thống kê, lượng hàng hóa về các điểm tâp kết đạt 6.500 tấn/ngày. Con số này thấp hơn bình thường khoảng 1.500 tấn. Tuy nhiên, con số tăng liên tục và khá cao so với trong dịch”, ông Phương nhận xét.

Liên quan vấn đề số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, ông Phương cho biết theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, TP có 12.860 doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động. Tính đến1/11, tổng doanh nghiệp đăng ký mở lại là 7.872 doanh nghiệp, với hơn 800.000 lao động (chiếm tỷ lệ 61%).

Xử lý hành chính 26 vụ vi phạm phòng chống dịch

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các ngành chức năng xử lý hành vi vi phạm về hành chính, hình sự.

Công an đã xử lý hành chính 26 vụ vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 như kinh doanh hàng hóa là thuốc do nước ngoài sản xuất nhưng không có chứng từ; buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Cơ quan công an cũng tiếp nhận 62 tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố về các hành vi như giả mạo vị trí, cấp bậc; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, làm lây lan dịch bệnh…

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án bị can 33 vụ về hành vi lợi dịch chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tham ô tài sản…