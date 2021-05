TP.HCM cách ly tập trung người đi qua vùng dịch ở Bắc Giang

TP.HCM yêu cầu người từng đi qua huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cách ly tập trung sau hàng loạt ca mắc Covid-19 được phát hiện tại 2 khu công nghiệp trên địa bàn huyện này.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa cập nhật phương án giám sát, theo dõi người từ các địa phương về địa bàn. Theo đó, người từng tới huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) từ ngày 3/5 cần áp dụng biện pháp cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc tại Bắc Giang tăng kỷ lục với gần 200 người. Hiện, địa phương này có tổng cộng 314 bệnh nhân Covid-19.

Ngoài ra, HCDC yêu cầu cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với người từng đi qua 1 số địa điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Những người từng đến các địa điểm tại TP Điện Biên Phủ cần cách ly tại nhà gồm: Quán phở Châu Hùng, đối diện TAND tỉnh từ 7h-7h30 ngày 1/5; khu du lịch sinh thái Him Lam, từ 8h-13h ngày 1/5; phòng khám thai bác sĩ Nhung, phường Him Lam, từ 16h-17h30 ngày 1/5; quán chè Thủy C, chợ trung tâm 1, từ 17h đến 17h30 ngày 1/5; Siêu thị Hoa Ba, từ 8h20-9h ngày 2/5 và 16h-17h ngày 2/5; quán bia Quyết Đường 15m, phường Mường Thanh, từ 15h30-16h ngày 2/5; quán bánh cuốn đường 15m, từ 9h ngày 3/5.

Ngoài ra, những người đến cây xăng ngã ba Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, từ 15h30-15h40 ngày 6/5 cũng thuộc diện cách ly tại nhà. Chính quyền địa phương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) sau khi ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong sáng nay, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Tính đến 16/4, TP.HCM có tổng cộng 270 ca mắc Covid-19 từ đầu mùa dịch, trong đó 251 trường hợp đã khỏi bệnh, 19 người tiếp tục được điều trị.