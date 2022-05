TP.HCM bình dị qua góc ảnh của người trẻ

Giữa những ồn ã, kẹt xe, thành phố của tôi vẫn có những khoảnh khắc đẹp và bình yên. Chỉ cần không hối hả, bạn sẽ bắt gặp thành phố thật lạ mà cũng thật quen.

Tôi thích Sài Gòn buổi sáng, khi nắng sớm dần len lỏi qua những đám mây. Sài Gòn lúc này chưa náo nhiệt, đâu đó có những câu chào nhau, tiếng chuyện trò đầu ngày, tiếng chim hót và những thanh âm xôn xao phố thị. Ghi lại một ngày bình thường ở Sài Gòn với Galaxy S22 Ultra, tôi chợt nhận ra thành phố có biết bao khoảnh khắc đẹp mà sự hối hả ngày thường dễ khiến mình bỏ qua.

Tôi đưa máy chụp những chuyển động của ngày mới. Tôi cũng muốn dùng S Pen để vẽ lại khung cảnh những chú chim nhỏ ở phố thị theo hình dung và cảm nhận của mình.

Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, tôi dạo bước quanh khu chung cư cũ gần nhà. Bắt gặp cụm hoa giấy ở ban công những ngày đầu mùa hạ, tôi nhận ra bản thân chẳng mấy khi đủ bình tĩnh để ngước lên ngắm nhìn những sắc màu vừa lãng mạn vừa rất đời này. Chút xanh của mảng tường nhà, điểm xuyết sắc đỏ hồng của hoa giấy, thêm chút vàng cam của biển hiệu, tạo nên một thức màu đặc trưng của chung cư cũ Sài Gòn.

Chung cư cũ là một “đặc sản” của Sài Gòn, mang những nét đẹp rất riêng.

Thử các chế độ zoom từ 10x đến 100x trên Galaxy S22 Ultra, tôi có được những tấm ảnh giàu chi tiết. Ảnh không bị rung nhòe, out nét. Máy chống rung tốt và sử dụng AI bù khuyết chi tiết để hoàn thiện tấm ảnh ở chất lượng cao. Ảnh thành phẩm không cần filter chỉnh sửa vẫn rực rỡ và sắc nét như tôi mong muốn.

Trên đường đến quán cà phê yêu thích, tôi cảm nhận ánh nắng của buổi sớm cuối tuần đang lan tỏa. Sự kết hợp kỳ diệu của mây, nắng tạo hiệu ứng ánh sáng hút mắt, vẽ nên đường dẫn xuống đại lộ tấp nập. Tôi bị thôi thúc phải ghi lại được khoảnh khắc hiếm thấy này và quyết định sử dụng Single Take (chế độ chụp một chạm). Kết quả có được khiến tôi bất ngờ.

Tôi kịp chớp lấy những khoảnh khắc “nhảy múa” của ánh nắng buổi sớm.

Với 10 giây ấn giữ ở chế độ này, tôi có bức ảnh tốt nhất về bố cục, ảnh sáng do AI đề xuất cùng video timelapse và boomerang. Hai bức hình trên là những sản phẩm tốt nhất từ chế độ Single Take, tôi chụp từ cầu Thủ Thiêm và đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh), những nơi đón nhận ánh sáng ngày mới theo cách vừa đời thường vừa huyền diệu. Khả năng bắt khoảnh khắc và đề xuất ảnh của Single Take khá ấn tượng. Cầm máy vài giây với một lần chạm, lia máy đến khung cảnh thú vị và chờ ảnh thành phẩm, bạn có thể đã kịp ghi lại một khoảnh khắc đẹp trong ngày.

Trong lúc thử khả năng zoom tại quán cà phê, tôi vô tình chụp được những tấm ảnh có độ tương phản cao.

Trái với không gian thiếu sáng bên trong quán, ánh sáng bên ngoài hơi lóa mắt. Những tấm ảnh vẫn thể hiện chi tiết ở những cấp độ ánh sáng khác nhau.

Chủ thể phía nguồn sáng vẫn đầy đủ chi tiết, dù tôi áp dụng mức zoom trên 30x cho bức ảnh bìa trái và 10x cho bức ảnh ở giữa.

Bức ảnh chụp hoàng hôn cũng cho thấy khả năng xử lý ánh sáng chuyên nghiệp của máy. Chụp bằng camera thường trong điều kiện ngược sáng, tôi chỉ cần kéo sáng lên một chút để thu lại một số chi tiết. Tấm ảnh bắt trọn khoảnh khắc mặt trời lặn với ánh hồng rực rỡ, tỏa bóng xuống mặt đường.

Mức độ chi tiết của ảnh chụp đêm không kém so với ảnh chụp ban ngày.

Dành buổi chiều đọc sách tại một quán cà phê ngoài trời ở TP Thủ Đức, tôi có dịp so sánh chất lượng ảnh chụp ngày và đêm của Galaxy S22 Ultra. Cùng góc chụp với 2 thời điểm khác nhau, tôi mở khẩu F/1.8, ISO 160 cho ảnh ban ngày và ISO 500 cho ảnh đêm, chi tiết tán cây, đàn cá, mặt nước động được ghi lại khá tương đồng.

Cận cảnh khu vực khán đài, sân khấu có ánh sáng rất phức tạp.

Tôi kết thúc ngày rong chơi bằng việc thưởng thức một vở kịch tại sân khấu Idecaf. Suất diễn bắt đầu lúc 20h và kết thúc sau khoảng 3 tiếng. Người đàn ông ở độ tuổi trung niên hướng dẫn chỗ ngồi cho khách một cách ân cần. Chú đã làm việc ở đây nhiều năm, luôn đứng ở cửa ra vào mỗi khi sân khấu có suất diễn để hướng dẫn khách, thuộc nằm lòng vị trí từng hàng ghế mà không cần xem sơ đồ.

Chụp ảnh người đàn ông này là thử thách khó nhất trong ngày của tôi bởi chú liên tục chuyển động, xoay người. Hơn thế, khán phòng có ánh sáng yếu, góc chụp hạn chế do vị trí ngồi. Tôi thử chụp với mức zoom 30x và may mắn ghi lại được khoảnh khắc cần mẫn của chú. Vở kịch kết thúc, khán giả vỗ tay tán thưởng, tôi dùng chiếc smartphone của mình thu lại niềm vui của những nghệ sĩ trước khi khép màn sân khấu.

Sau một ngày cảm nhận Sài Gòn theo cách chậm rãi, tôi nhìn lại những khoảnh khắc đẹp mình đã dễ dàng bỏ qua trong những ngày vội vã, bộn bề. Thành phố này vẫn thế, luôn chứa đựng những điều giản dị và đẹp đến nao lòng.