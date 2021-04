TP.HCM bất ngờ có mưa trái mùa giữa đêm

Đêm 2/4, rạng sáng 3/4, nhiều khu vực tại TP.HCM có trận mưa trái mùa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Khoảng 23h ngày 2/4, nhiều nơi ở phía bắc TP.HCM bắt đầu có mưa rào và dông. Cụ thể là huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận 12, quận Gò Vấp, quận Tân Bình.

Sau đó, mưa bắt đầu lan rộng ra toàn thành phố. Đây là cơn mưa trái mùa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dữ liệu từ ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu phát triển mạnh từ lúc 22h. Mưa bắt đầu từ các quận/huyện phía bắc và lan rộng ra các khu vực như quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận 3 và phía bắc của TP Thủ Đức.

Ngoài ra, một vùng mây đối lưu khác cũng đang tồn tại ở khu vực huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), có hướng di chuyển về phía các quận, huyện phía nam TP.HCM.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đến khoảng 3h ngày 3/4, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây di chuyển theo hướng Đông - Tây, gây mưa dông cho các quận, huyện lân cận khác ở phía đông và phía nam thành phố. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ TP.HCM, tối 2/4, khu vực miền Tây Nam Bộ cũng đón cơn mưa trái tại một số tỉnh như Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng, cho biết mưa dông cục bộ xuất hiện do lưỡi áp cao cận nhiệt đới phía tây Thái Bình Dương trên cao lấn tây. Hiện tượng này tạo ra các nhiễu động trong đới gió trên cao, tạo mây đối lưu gây mưa.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang Lê Xuân Hiền cho hay ngày 3/4, tỉnh này sẽ có mưa to do nhiễu động đới gió đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường xuống phía nam. Theo ông Hiền, ngày 3/4 và 8-9/4, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.