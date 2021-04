TP.HCM bắt đầu có mưa dông chuyển mùa

Mưa dông chuyển mùa tại Nam Bộ bắt đầu xuất hiện kể từ 12/4 và tập trung các ngày 16-17/4. Cuối tháng, khu vực sẽ bước vào mùa mưa sớm hơn so với nhiều năm trước.

Các tỉnh, thành Nam Bộ vừa trải qua những ngày đầu tháng 4 có nhiều cơn mưa trái mùa. Mưa xảy ra cục bộ nhưng nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa khá lớn. Tại Ba Tri (Bến Tre), cơ quan khí tượng đã quan trắc được lượng mưa lên tới 101 mm trong ngày 2-3/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời kỳ tới, thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông chuyển mùa. Mưa tập trung vào 12/4 và các ngày 16-17/4. Lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ban ngày, TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận vẫn ghi nhận nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 34-36 độ C. Đến chiều tối, mưa có thể xuất hiện. Do những cơn mưa thường xảy ra sau thời điểm nắng nóng, người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như dông, lốc sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ tiếp tục đón những cơn mưa chuyển mùa trong tuần tới. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tuần tới, mực nước ở thượng nguồn sông Mekong tiếp tục biến đổi chậm. Xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long tăng dần đến ngày 15/4, sau đó giảm. Riêng tại sông Cái Lớn, xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến ngày 20/4.

Độ mặn cao nhất tại các trạm sông Cửu Long thời kỳ này ở mức thấp hơn, các trạm trên sông Vàm Cỏ và Cái Lớn ở mức tương đương so với độ mặn cao nhất tuần từ 1/4 đến 10/4.

Cơ quan khí tượng nhận định mùa mưa tại Nam Bộ năm nay khả năng bắt đầu sớm. Trong khoảng 10 ngày cuối tháng 4, khi gió mùa Tây Nam tác động đến thời tiết khu vực, người dân đặc biệt đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét do mưa thường xảy ra sau khi có nắng nóng.

Trong khi đó, ngày 11/4, các tỉnh, thành ở Bắc Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Mưa chỉ xuất hiện về đêm và sáng sớm, sau đó chấm dứt vào buổi chiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết những ngày tới, khu vực ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Riêng vùng núi Bắc Bộ vẫn còn mưa dông cục bộ. Nhiều nơi khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức tăng nhiệt đáng kể từ hôm nay (11/4). Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 25-28 độ C, tăng 3-5 độ C so với những ngày trước đó. Trạng thái mưa lạnh kết thúc nhưng độ ẩm tăng cao, nồm ẩm có thể tái diễn.

Tại Trung Bộ, thời tiết ổn định hơn khi mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm. Ban ngày, trời nắng. Mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có dao động nhỏ.