TP.HCM bắn pháo hoa Tết Dương lịch ở 3 địa điểm

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 3 điểm tại quận 2, 11 và Bình Thạnh. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021.

UBND TP.HCM đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2021 tại TP.HCM.

Theo đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra lúc 0h ngày 1/1/2021 tại 3 điểm: Đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2); khu vực Công viên Central Park (phường 22, quận Bình Thạnh) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm chào đón năm 2021. Ảnh: Chí Hùng.

Bên cạnh đó, sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá và tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trong hai ngày 31/12/2020 và 1/1/2021.

TP.HCM cũng thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm và tổ chức Giải đua xe đạp đón chào năm mới trên tuyến đường Mai Chí Thọ (từ giao lộ Đồng Văn Cống đến giao lộ trước trạm thu phí hầm sông Sài Gòn) tại khu vực đô thị Sala, Đại Quang Minh (quận 2).

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2021 tại TP.HCM; đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và có kế hoạch đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động này.