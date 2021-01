TP.HCM 19 độ C sáng nay

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu từ phía Bắc, sáng nay, TP.HCM giảm nhiệt sâu, ngày có nắng nhưng không khí vẫn se lạnh và nhiều sương mù.

Sáng sớm 13/1, nhiệt độ TP.HCM giảm xuống còn 19 độ C. Dự báo từ 8h, trời bắt đầu có nắng nhưng vẫn se lạnh, nhiều sương mù, khung nhiệt tăng 21-29 độ C. Trưa nay, mặc dù nắng yếu nhưng chỉ số tia cực tím tại TP.HCM được dự báo ở mức 7, mức nguy hại cho da. Với độ ẩm 74%, chất lượng không khí ở ngưỡng vừa phải.

Lúc 6h30, chỉ số AQI - chất lượng không khí đo được tại các khu vực trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) cao nhất là 74 đơn vị, đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) 12 đơn vị, đường Thảo Điền (TP Thủ Đức) 53 đơn vị, đường Quốc Hương (TP Thủ Đức) 42 đơn vị, khu vực đường Phú Mỹ Hưng (quận 7) 27 đơn vị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đang bước vào giai đoạn rét khô với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng dao động 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Chuyên gia Lê Đình Quyết cho biết do TP.HCM chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu, nhiệt độ sẽ xuống thấp khi về đêm và sáng sớm.

TP.HCM lạnh 19 độ C sáng nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với khu vực Nam Bộ, chuyên gia Lê Đình Quyết cho biết nhiệt độ cũng giảm sâu, thấp nhất từ 18-21 độ C và cao nhất từ 27-30 độ C. Khu vực miền Tây duy trì mức nhiệt 21-23 độ C, có nơi trên 30 độ C. Riêng miền Đông trời rét. Ngày có mây, đêm không mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.