TP Thủ Đức tìm người từng mua hàng ở Mega Market An Phú

Cơ quan chức năng địa phương kêu gọi người từng đến Mega Market An Phú (phường An Phú) gọi ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn phòng dịch và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 10/6, UBND phường An Phú (TP Thủ Đức) phát thông báo tìm kiếm người từng đến Mega Market An Phú (Lô B, đường Song Hành, Khu đô thị mới phường An Phú, TP Thủ Đức) do liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên cửa hàng.

Lực lượng chức năng xác định những người từng có mặt tại gian hàng số 10, ngành hàng hóa mỹ phẩm chất tẩy rửa là F2. Người dân lui đến khuôn viên chung trong cửa hàng là F3. Thời gian trong 4 ngày như sau: ngày 25/5 (từ 14h đến 22h); ngày 26/5 (từ 5h đến 13h); ngày 28/5 (từ 6h đến 14h); ngày 29/5 (từ 14h đến 22h).

Ngành y tế TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại các khu vực dịch tễ. Ảnh: Phạm Ngôn.

Nhà chức trách kêu gọi những người từng đến cửa hàng vào thời gian trên cần khai báo cho Trạm Y tế phường An Phú hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

UBND phường An Phú cho biết người dân có thể liên hệ qua số: (028) 225 37 896 Trạm Y tế phường để nghe chỉ dẫn cụ thể.

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 9/6 đến 12h ngày 10/6, thành phố ghi nhận thêm 41 ca mắc Covid-19.

Trong đó, 18 trường hợp liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa. 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân đã được công bố trước đây. Họ cũng nằm trong khu vực phong tỏa. 18 trường hợp còn lại liên quan một chuỗi lây nhiễm đang được điều tra dịch tễ.

Vị trí cửa hàng Mega Market An Phú. Ảnh: Google Maps.