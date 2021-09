TP Thủ Đức tái khởi động nhiều dự án ở 'vùng xanh'

4 công trình được khởi công, tái khởi động gồm: Công trình xây dựng Nhà ở (phường Phú Hữu), Khu đô thị Sài Gòn Bình An (phường An Phú), Khu Phức hợp Sóng Việt (phường Thủ Thiêm), và Trường Mầm non Phước Long B (phường Phước Long B). Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tham dự và thực hiện nghi lễ.