TP Thủ Đức phong tỏa tạm thời một tòa nhà chung cư Bộ Công an

Ca nghi nhiễm nCoV sinh sống tại chung cư Bộ Công an đã được cách ly tập trung từ trước. Nhà chức trách phong tỏa block C của chung cư này để điều tra dịch tễ.

Ngày 9/6, thông tin từ UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức, cho biết lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời block C của chung cư Bộ Công an do liên quan ca nghi mắc Covid-19 mới được phát hiện.

Lực lượng chức năng đã căng dây, phong tỏa tạm thời block C của chung cư này để phục vụ lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân và phun khử khuẩn.

Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ca nghi nhiễm nCoV sinh sống tại chung cư này đã được đưa đi cách ly tập trung từ trước vì là F1 của của một ca mắc Covid-19 khác.

Theo bản tin 6h ngày 9/6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 23 bệnh nhân nhập cảnh và 41 ca trong nước.

Các bệnh nhân ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (24), Bắc Ninh (17). Họ đều là những người được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Những trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Long An (1). Những bệnh nhân đều là thuyền viên nhập cảnh từ Ấn Độ, Malaysia, Indonesia.

Tính đến 6h ngày 9/6, Việt Nam có tổng cộng 7.614 ca ghi nhận trong nước và 1.608 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng bệnh nhân tính từ ngày 27/4 đến nay là 6.044 người.