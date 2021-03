TP Thủ Đức phải thu hơn 8.000 tỷ, không chia ngân sách cho TP.HCM

HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết giao TP Thủ Đức thu hơn 8.000 tỷ đồng ngân sách trong năm 2021. TP Thủ Đức được giữ lại 18% khoản thu và không phải chia ngân sách cho TP.HCM.

Sáng 23/3, tại kỳ họp thứ 24 khóa IX, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về hủy dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của quận 2, 9, Thủ Đức, và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho TP Thủ Đức.

Theo đó, TP.HCM hủy các chỉ tiêu ngân sách đã giao cho 3 quận cũ và giao TP Thủ Đức thu ngân sách Nhà nước 8.327,6 tỷ đồng trong năm 2021. Trong khi đó, thành phố mới được chi 3.155,82 tỷ đồng ngân sách trong năm nay. TP.HCM cũng sẽ bổ sung cho ngân sách TP Thủ Đức 1.990,47 tỷ đồng .

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về ngân sách cho TP Thủ Đức. Ảnh: Quang Huy.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho TP Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tại TP Thủ Đức năm 2021.

Theo đó, thành phố mới được giữ lại 18% trong tổng thu ngân sách Nhà nước, 82% còn lại gửi về Trung ương. TP Thủ Đức không phải phân chia nguồn thu ngân sách cho TP.HCM.

Về khoản thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình, cấp phường được giữ lại 20%, 80% còn lại được phân chia cho TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức được giữ 100% các khoản thu ngân sách từ các nguồn như thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; lệ phí môn bài; lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn TP Thủ Đức; viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân nước ngoài; phí thu từ các hoạt động dịch vụ của cơ quan, đơn vị; lệ phí do TP Thủ Đức thu...

Về chi đầu tư phát triển, theo UBND TP, việc đầu tư xây dựng các dự án do TP Thủ Đức quản lý thuộc nhóm C được lấy từ nguồn vốn đầu tư do TP.HCM phân cấp và nguồn ngân sách của TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức được sáp nhập từ ba quận 2, 9 và Thủ Đức, thành lập theo Nghị quyết 1111 của Quốc hội từ 31/12/2020. Thủ Đức được xác định là đô thị loại I trực thuộc TP.HCM.