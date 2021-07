TP Tân An và 4 huyện ở Long An giãn cách theo Chỉ thị 16

UBND tỉnh Long An ra quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP Tân An và 4 huyện. Các địa phương còn lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Ngày 7/7, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết từ 0h ngày 8/7, một thành phố và 4 huyện trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng Covid-19.

Cụ thể, các địa phương gồm: TP Tân An, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc.

Bên cạnh đó, các huyện và thị xã còn lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh Long An. Ảnh: A.L.

Theo ông Hòa, trong thời gian giãn cách, người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ); không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.

Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát chỉ được phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ.

Cũng từ 0h ngày 8/7, những người ngoài tỉnh (không có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Long An) phải có giấy giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19 được cấp cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 5 ngày mới được vào địa bàn tỉnh Long An.

Theo Sở Y tế Long An, tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện 234 ca xuất hiện tại 10 huyện, thị xã Kiến Tường, TP Tân An và Bệnh Viện Đa khoa Long An.

Ngành y tế đã điều trị khỏi 10 trường hợp, cách ly tập trung 2.271 trường hợp, cách ly tại nhà 10.857 người.