TP Huế sau khi mở rộng có thêm những điểm đến nào?

7. Một thị trấn có bãi biển đẹp nay trở thành một phường của TP Huế? Thị trấn Phú Thượng, huyện Phú Vang

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

Thị trấn Phú Mậu, huyện Phú Vang Thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang trước đây nay trở thành phường Thuận An thuộc TP Huế. Bãi biển Thuận An ở đây nằm cạnh cửa Thuận An, nơi sông Hương xuôi dòng đổ ra biển. Ảnh: Kim Anh.