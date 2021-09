TP Cần Thơ giảm mức độ giãn cách từ 0h ngày 24/9

Riêng một số phường ở quận Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.

Khuya 23/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, đã ký văn bản thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong tình hình mới.

Từ 0h ngày 24/9, 9 quận, huyện thuộc TP Cần Thơ, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Riêng 9 phường, gồm: An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Hợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ và Tân Phú (quận Cái Răng), tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người, không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố hoặc đến địa phương có nguy cơ cao về dịch Covid-19.

Người dân được phép di chuyển giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15. Dù nới lỏng giãn cách, chợ đầu mới, chợ dân sinh, chợ tự phát vẫn chưa được phép hoạt động, chờ cho tới khi có thông báo mới.

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động trở lại và phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đánh giá công tác xét nghiệm cộng đồng trọng điểm và bàn giải pháp phòng, chống dịch.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhận định thành phố đang dần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. TP Cần Thơ là đô thị trung tâm, đầu mối giao thông, đầu mối phân phối, y tế của vùng ÐBSCL.

Vì vậy, khi nới lỏng giãn cách xã hội, người dân quay lại với nhịp sống bình thường thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cũng rất lớn. Ông yêu cầu cần tính toán kỹ các giải pháp phòng, chống dịch khi chuyển trạng thái mới.

Bí thư Thành ủy thống nhất đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo, chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn thành phố nhưng phải đưa ra cơ chế, chính sách hoặc bổ sung thêm các biện pháp quản lý, phòng dịch.

Từ ngày 9/8 đến 17/9, TP Cần Thơ đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 2,6 triệu lượt người. Ảnh: M.A.

Theo Sở Y tế, sau hơn hai tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, kể từ ngày 19/7 đến nay, TP Cần Thơ từng bước kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Số ca F0 giảm dần theo từng ngày, ca ghi nhận mới những ngày gần đây chủ yếu trong khu cách ly và phong tỏa.

Trong 7 ngày đầu kể từ 19/7, ghi nhận 548 ca F0 trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 66%. 7 ngày gần đây kể từ 15 đến 21/9, ghi nhận 369 ca và số ca cộng đồng chỉ chiếm 16%.

Cần Thơ có 9 quận, huyện. 33 xã, phường, thị trấn ở mức bình thường mới (vùng xanh); 26 xã, phường, thị trấn mức nguy cơ (vùng vàng); 13 xã, phường, thị trấn mức nguy cơ cao (vùng cam) và 11 xã, phường, thị trấn mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Từ ngày 9/8 đến 17/9, TP Cần Thơ đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 2,6 triệu lượt người, phát hiện 1.148 ca F0, chiếm tỷ lệ 0,04%. Sở Y tế đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh ở địa phương này vẫn còn, nhất là tại một số khu vực dân cư đông, hẻm nhỏ hẹp.

Số người được tiêm vaccine chỉ mới đạt 21,4% dân số, trong đó chỉ có 3,7% được tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ này rất thấp so với yêu cầu cần có để đạt miễn dịch cộng đồng.

Đến tối 23/9, TP Cần Thơ có thêm 34 ca nhiễm nCoV, chủ yếu trong khu vực phong tỏa, cách ly và không có ca ngoài cộng động. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến ngày 23/9, Cần Thơ đã ghi nhận 5.402 ca nhiễm nCoV, trong đó có 4.468 người đã trị khỏi bệnh.