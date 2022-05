TP Bắc Ninh nói gì về việc mua 645 camera an ninh cao hơn giá bán lẻ?

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền các thông tin, văn bản về hệ thống camera an ninh của thành phố Bắc Ninh bị đội giá so với các sản phẩm cùng chủng loại.

Theo đó, ngày 20/12/2021, UBND thành phố Bắc Ninh ký quyết định số 3124/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn triển khai lắp đặt thí điểm camera an ninh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông và Tập đoàn Viễn thông Quân đội, giá trúng thầu là 16.804.174.000 đồng. Hiện nay, dự án này đã được triển khai lắp đặt xong và đưa vào sử dụng.

Một camera lắp trên đường phố Bắc Ninh.

Trong gói thầu này, camera an ninh loại 4MP, QNO-7082R/VAP do công ty Hanwha Techwin có giá dự thầu là 9.889.000 đồng/thiết bị. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, các trang web quảng cáo có rao giá bán lẻ cùng loại camera này là hơn 7 triệu đồng/thiết bị. Nhân với số camera của dự án, có thể, gói thầu bị đội giá 3,2 tỷ đồng .

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh, cho rằng hiện nay, trên thị trường có camera của nhiều hãng sản xuất khác nhau với giá thành từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng do khác nhau về độ phân giải, tầm quan sát hồng ngoại... Ngoài ra, cùng là sản phẩm của một hãng sản xuất nhưng vẫn có giá chênh lệnh do chính sách bảo hành, hỗ trợ sau bán hàng, phân phối chính hãng hay không. "Camera lắp gia đình đơn giản; còn camera an ninh phải kết nối khoảng cách xa, diện rộng, chống chọi mưa nắng, bảo hành, bảo dưỡng nên giá cao hơn", ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu.

Ông Hiếu cho biết quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án đã tuân thủ quy định về pháp luật xây dựng, đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Theo đó, thông báo mời thầu được đăng tải tại Thông báo số 20211137350-00 ngày 12/11/2021 trên hệ thống đấu thầu quốc gia. Biên bản mở thầu ngày 2/12/2021, có 2 nhà thầu tham dự gồm Liên danh ITD-FFC (Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong- Công ty cổ phần FFC) và Liên danh ELCOM - VIETTEL (Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông - Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội); trong đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh ELCOM – VIETTEL.

Ông Hiếu cho hay ngoài việc thuê đơn vị thẩm định giá (Công ty CP tư vấn và thẩm định giá ViNa) chủ đầu tư còn liên hệ với nhà sản xuất camera trong hợp đồng là Hanwha Techwin. Đây là doanh nghiệp nước ngoài có nhà máy đặt tại khu công nghiệp tại Bắc Ninh nên việc hỏi giá thuận lợi. Sau khi có báo giá, UBND thành phố Bắc Ninh đánh giá, giá do các đơn vị phân phối chào giá là phù hợp nên quyết định thực hiện hợp đồng.