Toyota Yaris biến thể 2 chỗ ngồi được ra mắt

Yaris ECOVan được trang bị động cơ hybrid cho công suất tối đa 114 mã lực, mô-men xoắn cực đại 120 Nm.

Sau một năm giới thiệu Yaris thế hệ thứ 4 ở châu Âu, Toyota tiếp tục trình làng biến thể tập trung hơn vào khả năng chở hàng cho mẫu xe này với tên gọi ECOVan. Hiện tại, Yaris ECOVan chỉ được phân phối tại thị trường Tây Ban Nha.

Nhìn từ bên ngoài, Yaris ECOVan dường như không có gì khác biệt với Yaris tiêu chuẩn 5 chỗ ngồi, ngoại trừ một chút thay đổi ở cửa sau. Khi bước vào trong, hàng ghế sau đã được loại bỏ nhằm tối ưu khả năng chở hàng.

Khoang hành lý của Yaris ECOVan lớn hơn Yaris tiêu chuẩn 286 lít, đạt mức 720 lít. Phần sàn phía dưới làm từ gỗ, phủ bên trên là lớp thảm cao su giúp tăng độ bám và dễ vệ sinh. Ngoài ra, khoang hành lý cũng được ngăn cách với hàng ghế trước bằng khung lưới.

Yaris ECOVan có khả năng chở được hàng hóa có khối lượng tối đa 430 kg, tương đương các mẫu xe tải hạng nhẹ khác đang bán trên thị trường.

Không giống Yaris tiêu chuẩn với tùy chọn động cơ xăng 1.0L hoặc 1.5L, biến thể chở hàng này được trang bị động cơ hybrid kết hợp motor điện và động cơ xăng 1.5L. Khối động cơ này cho công suất 114 mã lực, mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp e-CVT.

Yaris ECOVan có 2 phiên bản là Business Plus và Active Tech. Bản Business Plus có đèn pha LED, màn hình giải trí 7 inch, điều hòa không khí, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Bản Active Tech được bổ sung thêm đèn hậu LED, màn hình giải trí 8 inch, camera lùi, vô lăng bọc da.