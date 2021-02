Toyota Wigo - xe đô thị cỡ nhỏ phù hợp phái đẹp

Với kích thước nhỏ gọn nhưng không gian bên trong rộng rãi, Toyota Wigo trở thành lựa chọn phù hợp với chị em đam mê mua sắm.

Mua sắm không đơn thuần là thú vui của phụ nữ những lúc rảnh rỗi mà còn có thể trở thành “cơn nghiện” với họ. Hình ảnh “tay xách nách mang” những túi đồ trong các trung tâm thương mại không quá xa lạ với nhiều người.

Với thiết kế thời trang, kích thước nhỏ gọn cùng không gian chứa đồ rộng rãi, Toyota Wigo là mẫu ôtô cỡ nhỏ phù hợp phái nữ, đặc biệt những cô nàng đam mê shopping.

Wigo 2020 vận hành linh hoạt trong nội thành, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của các gia đình, đặc biệt là chị em.

Toyota Wigo có thiết kế phù hợp giới trẻ với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung và cá tính. Cụm đèn pha điệu đà với dải LED ban ngày tạo điểm nhấn. Đèn hậu cũng được tích hợp công nghệ LED. Bộ mâm đa chấu phối 2 tông màu tương phản tạo điểm nhấn cho xe.

Wigo 2020 có nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung và cá tính.

Lợi thế của Wigo khi sử dụng trong phố thị là kích thước nhỏ gọn. Với chiều dài 3,6 m, rộng 1,6 m, bán kính quay đầu 4,7 m, xe có thể dễ dàng luồn lách trong những con phố đông hoặc trong không gian hẹp như bãi đỗ xe trên phố hoặc dưới hầm tòa nhà. Với sự trợ giúp của cảm biến lùi và camera lùi, chị em không phải lo lắng mỗi khi tìm nơi đỗ xe khi mua sắm hoặc ngồi cà phê trên phố vào cuối tuần.

Không gian rộng rãi là ưu điểm giúp Wigo chinh phục phái nữ.

Dù thiết kế nhỏ gọn nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi. Ôtô Nhật Bản nói chung và hãng xe Toyota nói riêng nổi tiếng với việc tạo ra những chiếc xe thực dụng, Wigo nằm trong số đó. Hai hàng ghế rộng cho 4-5 người lớn ngồi. Khoảng trần xe thoáng đãng, cốp xe lớn đủ để chị em thỏa sức mua sắm. Không chỉ vậy, hàng ghế thứ hai có thể gập lại hoàn toàn, mở rộng không gian để hành lý.

Tiện nghi trong xe dễ dàng chinh phục phái nữ với các tính năng tiện dụng cho nhu cầu hàng ngày, như gương chỉnh và gập điện, chìa khóa thông minh kèm đề nổ bằng nút bấm, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, AUX và hệ thống âm thanh 4 loa.

Wigo là lựa chọn tiết kiệm tài chính mà vẫn cung cấp đầy đủ tiện nghi cho phái nữ mua xe lần đầu.

Tuy là dòng xe cỡ nhỏ cho đô thị, Wigo vẫn được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn thiết yếu, như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến lùi, camera lùi và túi khí cho người ngồi phía trước. Mẫu xe đạt chứng chỉ an toàn 4 sao của ASEAN NCAP - điểm an toàn cao nhất với các dòng xe nhỏ.

Bên cạnh đó, Wigo còn bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Với bình xăng đầy, xe có thể đi được hơn 600 km đường hỗn hợp với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,1 lít cho 100 km.

Wigo đồng hành các gia đình trẻ trong nhiều chuyến đi.

Toyota Wigo là một trong số ít mẫu xe đô thị cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc. Xe được phân phối chính hãng với 2 phiên bản MT và AT, với giá bán lẻ lần lượt là 352 triệu đồng và 384 triệu đồng. Đây là mức giá hợp lý so với các mẫu xe cùng phân khúc được lắp ráp trong nước.

