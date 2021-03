Toyota Wigo - xe cỡ nhỏ có không gian nội thất và cốp chứa đồ rộng

Khi không gian đỗ xe và di chuyểnở các khu đô thị lớnvẫn còn hạn chế, những mẫu xe cỡ nhỏ như Toyota Wigo là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Phát triển kinh tế kéo đời sống xã hội tăng theo. Từ đó, nhu cầu sở hữu, di chuyển bằng xe hơi trở nên tất yếu. Trước đây, việc lái ôtô đi làm chỉ gặp ở nam giới nhưng hiện nay, nhiều chị em phụ nữ cũng sử dụng xe hơi thường xuyên, biến chiếc xe thành bạn đồng hành mỗi ngày. Đó cũng là lý do phân khúc xe cỡ nhỏ với mức giá phải chăng trở nên sôi động.

Một trong những mẫu xe cỡ nhỏ được nhiều người chuộng có thể kể đến Toyota Wigo. Đây là mẫu xe bé nhất, rẻ nhất của Toyota trên thị trường nhưng sở hữu nhiều tính năng hữu ích. Wigo có ngoại hình nhỏ gọn, phù hợp cuộc sống thành thị. Hệ thống trợ lực lái điện, camera cùng cảm biến lùi phía sau và bán kính vòng quay nhỏ (4,7 m) giúp dễ dàng di chuyển trong phố đông, quay đầu hay đỗ xe.

Không gian nội thất rộng rãi với góc nhìn thoáng, cốp chứa đồ phía sau lớn, phù hợp những cô nàng thích mua sắm hay để đồ dã ngoại của cả gia đình. Chế độ làm lạnh nhanh (max cool) giúp hạ nhiệt khoang cabin nhanh chóng giữa những ngày trời nắng nóng, mang lại cảm giác thư thái cho người lái.

Với giá bán cho phiên bản số sàn hơn 380 triệu đồng, Wigo là một trong những lựa chọn hàng đầu của những bạn trẻ hoặc gia đình trẻ.

Ngoài sự tiện dụng trong thiết kế để tối ưu hoá không gian nội thất, Toyota còn chú trọng những giá trị khác như tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, dễ dàng sửa chữa bảo dưỡng.

Lượng xăng tiêu thụ trung bình cho chiếc Wigo khoảng 5 lít cho 100 km. Mỗi ngày đi làm khoảng 20 km, một tuần hết khoảng 5 lít xăng. Với giá xăng hiện tại gần 20.000 đồng/lít, bạn tốn hơn 100.000 đồng/tuần, khoảng 500.000 đồng/tháng. Nếu gia đình đi chơi xa cuối tuần, quãng đường 1.000 km sẽ tiêu tốn chừng 1 triệu đồng tiền nhiên liệu, tương ứng khoảng 1.000 đồng/km.

Tính kinh tế còn đến từ sự bền bỉ của động cơ Toyota, chi phí bảo dưỡng thấp với nguồn phụ tùng luôn sẵn có, bất cứ gara nào cũng có thể sửa được chiếc Wigo.

Toyota Wigo phù hợp các gia đình trẻ muốn sở hữu ôtô nhỏ gọn, dễ di chuyển trong đô thị.

An toàn cũng là yếu tố cần được nhắc đến khi chọn mua ôtô. Dù là xe cỡ nhỏ, giá thấp, Wigo vẫn được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, EBD, móc ghế trẻ em Isofix, 2 túi khí trước… Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao của ASEAN NCAP.

Wigo là cách viết chệch đi của cụm “We go” (tạm dịch: Chúng ta đi) với mong muốn đưa đến người dùng chiếc xe giúp mọi người di chuyển thuận tiện hàng ngày. Khi không gian đỗ xe và di chuyển ở các khu đô thị lớn vẫn còn hạn chế, xe cỡ nhỏ luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu. Đồng thời, xe cũng sẵn sàng đưa cả gia đình dã ngoại cuối tuần một cách dễ dàng.

Nếu điều kiện kinh tế của bạn chưa đủ để sở hữu xe, công ty tài chính Toyota (TFS) sẵn sàng hỗ trợ khoản vay đến 80% giá trị xe. Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết về Toyota Wigo tại đây.

