Toyota Vios mang 'món hời' tới người trẻ với ưu đãi đến 37 triệu đồng

Khuyến mãi gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng phụ kiện được áp dụng cho khách thanh toán 100% khi mua Toyota Vios trong tháng 4.

Được mệnh danh là mẫu “sedan quốc dân” tại Việt Nam 8 năm liền, Toyota Vios vẫn không ngừng nâng cấp và có các chính sách hậu mãi hấp dẫn hơn. Đó là kết quả của sự lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng từ phía thương hiệu Nhật Bản.

Thời gian gần đây, mẫu xe này tiếp tục gây chú ý với chương trình hỗ trợ trước bạ và tặng kèm phụ kiện cho khách mua xe. Chương trình này được mở rộng và áp dụng sang tháng 4.

Cụ thể, khi mua Toyota Vios các phiên bản E MT, E CVT, G CVT, hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý xuất hóa đơn VAT trong khoảng thời gian từ 1/4 đến hết 30/4, khách hàng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm phụ kiện là vè che mưa chính hãng Toyota. Tổng giá trị khuyến mãi cao nhất tới 37 triệu đồng.

Người dùng mua Toyota Vios trong tháng 4 được hưởng nhiều ưu đãi.

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota ở Hà Nội, chương trình khuyến mãi tạo cơ hội để nhiều người trẻ sở hữu một chiếc sedan với chi phí thấp hơn. Anh này cho biết khách mua xe Toyota ngày càng trẻ, đặc biệt là nhóm mua sedan. Kể từ khi có những thay đổi trong thiết kế và nâng cấp về trang bị, Toyota Vios thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng ở độ tuổi 25-35.

Làm công việc kinh doanh ở Hà Nội, Vũ Văn Hiếu là điển hình của người trẻ chọn Toyota Vios. Mua chiếc ôtô đầu tiên ở tuổi 25, Hiếu cho biết: “Mình biết tới Toyota Vios từ lời khuyên của thế hệ đi trước. Chú mình đã sử dụng mẫu xe này 7 năm, đánh giá rất bền bỉ và tiết kiệm. Sau khi tham khảo, mình càng thấy Vios là lựa chọn hợp lý bởi thiết kế đời mới hiện đại, nhiều trang bị công nghệ hơn cả các xe cùng phân khúc. Quan trọng nhất, xe có giá bán phải chăng và chi phí sử dụng thấp”.

Xe phù hợp người dùng trẻ nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, giá phải chăng kèm chi phí sử dụng thấp.

Là một người thuộc Gen Z, Hiếu thích trải nghiệm nhiều tiện ích hiện đại trên một chiếc ôtô. Toyota Vios với hệ thống chiếu sáng LED, màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, đề nổ bằng nút bấm, chìa khóa thông minh… được đánh giá đủ dùng cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Hiếu đặc biệt đề cao công nghệ và tính năng an toàn khi mua xe. Đó cũng là lý do Gen Z này quyết định mua Vios G CVT với hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc, ví như cảm biến va chạm cả phía trước lẫn phía sau và 7 túi khí.

Toyota Vios được trang bị cảm biến va chạm trước, sau và 7 túi khí từ phiên bản tiêu chuẩn.

Ngoài ra, mẫu xe này còn có những tính năng hỗ trợ như đèn chiếu sáng tự động hay điều khiển hành trình, giúp mang đến không chỉ sự an toàn mà còn cả tính tiện dụng trong quá trình cầm lái.

Toyota Vios hiện được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản chính gồm E MT, E CVT và G CVT, có giá bán dao động 489 triệu đồng đến 592 triệu đồng. Mức giá này được Hiếu đánh giá là khá cạnh tranh trong phân khúc.

Ngoài ra, Hiếu cũng cho rằng chính sách trả góp Toyota Việt Nam áp dụng cho Vios, với ưu đãi lãi vay chỉ từ 7,99%/năm trong 3 tháng đầu, mang đến cơ hội lớn để người trẻ chạm tay vào chiếc ôtô mơ ước. Lãi suất 9,99% trong 6 tháng sau vẫn được người dùng này cho là khá hấp dẫn ở thời điểm các ngân hàng đang siết tín dụng như hiện nay.