Toyota Việt Nam tung thêm ưu đãi cho khách mua Vios 2021

Từ 24/4 đến 31/5, Toyota Việt Nam phối hợp hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc tặng gói bảo hiểm vật chất một năm chính hãng lên đến 11,3 triệu cho khách mua xe Vios.

Khách hàng khi sử dụng bảo hiểm Toyota sẽ được sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc. Dịch vụ này được cung cấp bởi 4 công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, giúp khách hàng luôn an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Cùng với gói vay tài chính hấp dẫn, ưu đãi này đã góp phần mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng khi sở hữu xe Vios 2021.

Bên cạnh đó, để giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe Vios 2021, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) giới thiệu gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn “Balloon”. Với gói vay này, khách hàng có cơ hội sở hữu xe Vios 2021 với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng, số tiền trả hàng tháng trung bình 5,2 triệu đồng/tháng.

Người sử dụng Vios được hưởng dịch vụ hậu mãi chất lượng cao tại 72 đại lý, chi nhánh trên khắp 35 tỉnh thành. Khách hàng dễ dàng tìm được nơi bảo dưỡng, sửa chữa uy tín, tiếp cận với nguồn phụ tùng sẵn có và giá rẻ. Nếu mua xe và thanh toán đầy đủ trong thời gian 24/4 đến 31/5, khách hàng sẽ được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất chính hãng trị giá lên đến 11,3 triệu đồng.

Toyota đang dành nhiều ưu đãi cho khách hàng mua Vios 2021.

Từ khi ra mắt năm 2003, Vios thường xuyên là mẫu xe bán chạy nhất và giữ kỷ lục tại thị trường Việt Nam, với doanh số tích lũy hơn 180.000 chiếc.

Vios phiên bản mới được ra mắt cuối tháng 2, hướng tới thiết kế trẻ trung và nâng cấp nhiều tiện nghi và tính năng an toàn. Xe kế thừa những ưu điểm sẵn có là không gian rộng, sàn xe phẳng, hàng ghế sau có bệ tỳ tay, dây đai an toàn 3 điểm cho ghế giữa, hệ thống an toàn vượt trội với 7 túi khí. Điều hòa của Vios có khả năng làm lạnh nhanh và sâu, bởi Toyota đã nghiên cứu kỹ lượng đặc trưng khí hậu vùng nhiệt đới như Việt Nam.

Sau khi ra mắt, với mức giá chỉ từ 478 triệu đồng, thêm phiên bản thể thao lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, Vios 2021 đã nhanh chóng được khách hàng đón nhận với gần 2.000 xe trong tháng 3. Với ưu đãi gói bảo hiểm vật chất một năm chính hãng Toyota (gói bảo hiểm Vàng) mang lại sự an tâm cho khách hàng, Vios 2021 hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tiếp theo. Thông tin chi tiết về chương trình, độc giả xem tại đây.